La Biblioteca Provincial Juan Hilarión Lenzi realizó una suelta de libros en la plaza San Martín

En el marco de la primera actividad del año destinada a fomentar la lectura y el acceso a los libros, la biblioteca provincial llevó a la plaza San Martín la propuesta este jueves de 14:00 a 17:00.

Este ofrecimiento invitó a los vecinos a acercarse, elegir libros, nuevos y usados, y llevárselos de manera gratuita. La jornada es parte de las actividades que la biblioteca viene desarrollando para ampliar la participación ciudadana, llevando la biblioteca provincial al público general que disfruta de la lectura.

Al respecto, su directora Marcela Álvarez comentó que “es ideal para los chicos, sobre todo ahora que empiezan las clases, para que tengan libros en su casa, ya que también hay libros de todas las materias que se dan en la escuela, además de cuentos, literatura clásica, y libros de inglés, entre otros; así que es una gran propuesta para promocionar la lectura”.

Desde la institución destacaron que el objetivo principal es sacar los libros a los espacios públicos, y generar espacios de intercambio cultural. La actividad busca no sólo incentivar el hábito lector, sino también fortalecer el vínculo entre la biblioteca y la comunidad.

“Estamos muy contentos, nos tocó un día precioso y se acercó mucha gente a buscar libros. Ya habíamos realizado una suelta de libros en el mes de septiembre pasado y también fue todo un éxito”, destacó Álvarez.

El año pasado se empezó con esta iniciativa, en el marco del Día de las Bibliotecas Populares, oportunidad en la que se compartió la jornada con el lanzamiento de la campaña para nuevos socios de la biblioteca, además de promover el acceso democrático a la lectura, fomentar el encuentro entre vecinos, y fortalecer el vínculo con los libros en el espacio público.

Cabe destacar que, este fin de semana la actividad se repetirá en la Escuela N°63, en el marco de Viva Barrio, programa que cuenta con la participación de un equipo de trabajo interministerial, y al que se sumaron nuevas propuestas, incluyendo espacios con productores y áreas de desarrollo, conformando alrededor de 20 stands de organismos públicos.

“Hay muchas personas que no tienen los recursos para acceder a la lectura, por lo que está bueno que vengan a estos eventos o se acerquen a la biblioteca a retirar libros”, comentó Marcela Álvarez.