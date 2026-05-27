La Biblioteca Municipal celebra sus 54 años

La Municipalidad de Caleta Olivia acompañó el festejo por los 54 años de la Biblioteca Municipal, una institución emblemática de la localidad que continúa siendo un espacio clave para la educación, la lectura y el desarrollo cultural de la comunidad.

Este Martes 26 de mayo, el evento contó con la participación de vecinos, estudiantes y docentes, quienes se acercaron a disfrutar de la jornada y reconocer la importancia histórica de la biblioteca en la formación educativa de varias generaciones.

“Para nosotros es un orgullo muy grande poder estar otro año más acá, con la relevancia y la cantidad de años que también tiene este lugar, de los cuales muchos de nosotros hemos pasado también por acá, siempre en algún momento dentro del sistema educativo”, expresó el jefe de gabinete, Mariano Mazzaglia, destacando el valor histórico de la institución.

Mazzaglia también resaltó la importancia de mantener el contacto de los jóvenes con los libros físicos: “Ver la gran cantidad de chicos también es importante, de que sientan la pertenencia y la importancia que sigue teniendo lo que es un libro físico. Sentarse, buscar, y seguir manteniendo esa continuidad en cuanto al uso de los libros para no solamente aprender el día a día, sino también para los temas educativos”.

Durante la jornada se realizaron actividades educativas relacionadas con la identidad y conmemorativas del 25 de Mayo, integrando la historia local y la educación en un mismo espacio.

La Biblioteca Municipal continúa siendo un soporte fundamental para los estudiantes y la comunidad, ofreciendo recursos y espacios que fomentan la lectura, el aprendizaje y la investigación.