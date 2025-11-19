La ASIP presentó nueva herramienta digital para el impuesto al sello

La Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) de la Provincia de Santa Cruz anunció la completa digitalización de la acreditación del Impuesto de Sellos, una modificación que entrará en vigencia el lunes 1° de diciembre.

La novedad principal radica en el reemplazo definitivo del tradicional sello de tinta manual por constancias informáticas, generadas a través del Sistema Integral Tributario Santa Cruz (SIT Santa Cruz).

Según lo establecido por la Resolución General 171/2025 (publicada en el Boletín Oficial el 13/11/2025), a partir de la fecha indicada, la única forma válida de acreditar el cumplimiento del impuesto será mediante este comprobante digital.

El nuevo sistema no solo eficientiza los trámites, sino que también garantiza una mayor seguridad y trazabilidad. La constancia informática incluirá un código QR impreso en la Declaración Jurada de Sellos, permitiendo la verificación por parte del receptor.

La ASIP realizó, este martes 18 de noviembre, una jornada de capacitación dirigida a los agentes de los centros de servicios del organismo. La formación fue brindada por la subdirectora ejecutiva de Recaudación, Mónica Navarro; la directora provincial de Obligaciones Fiscales, Ivana Blanco; y la directora general de Asesoría Legal y Técnica, Leticia Simurro.

Con esta definición en la gestión, la ASIP da un paso adelante en la simplificación de los procesos fiscales, alineándose con las tendencias de digitalización de otras administraciones tributarias.