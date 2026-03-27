La Agencia Provincial de Seguridad Vial cumple 12 años y refuerza su compromiso con la vida

A 12 años de su creación, la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz celebró su aniversario destacando avances, campañas activas y una reducción histórica de víctimas fatales, con trabajo sostenido en rutas y localidades de la provincia según explicó la subsecretaria María Sanz.

En diálogo con la Subsecretaría de Producción y contenidos, María Sanz, subsecretaria de Agencia Provincial de Seguridad Vidal, destacó el crecimiento institucional desde sus inicios: “empezamos siendo cinco o seis personas y hoy somos un equipo consolidado, comprometido y con vocación de servicio”.

En ese sentido, remarcó que la creación del organismo tuvo como objetivo unificar el sistema de seguridad vial, evitando la fragmentación y optimizando recursos en toda la provincia.

Seguridad vial como política de Estado

Sanz subrayó que, a lo largo de estos años, se logró sostener una política pública continua:

“La seguridad vial es algo que nos atraviesa todos los días, muchas veces sin darnos cuenta”, afirmó, al tiempo que insistió en la importancia de respetar normas básicas como semáforos, sendas peatonales y límites de velocidad.

Además, destacó la implementación de herramientas clave como:

Alcohol Cero

Sistema de scoring

Creación de la Policía Caminera

Programas de capacitación y educación vial

Resultados alentadores: enero sin víctimas fatales

Uno de los datos más significativos fue que, por primera vez en 12 años, no se registraron víctimas fatales entre el 20 de diciembre y el 31 de enero, en el marco de la campaña “Verano Vivo”.

“Esto nos pone la vara muy alta, aunque sabemos que todavía queda mucho por hacer”, indicó Sanz.

El rol clave del Observatorio Vial

La funcionaria destacó la importancia del Observatorio Vial como herramienta estratégica:

“El dato no mide la gestión, pero sí nos permite planificar y saber dónde estamos parados”, explicó.

El organismo recopila información de toda la provincia, lo que permite proyectar políticas públicas basadas en evidencia real.

Trabajo articulado en toda la provincia

La Agencia mantiene presencia activa en rutas provinciales y articula con municipios, fuerzas de seguridad y organismos provinciales.

Además, brinda asistencia técnica y tecnológica, como alcoholímetros y capacitaciones.

“La seguridad vial es parte de la seguridad pública y requiere del compromiso de todos”, señaló.

Un mensaje a la comunidad: cambiar la conducta salva vidas

En el cierre, Sanz dejó un mensaje claro: “El cambio de conducta al conducir es fundamental. Cumplir las normas asegura que todos podamos volver a casa”.

“Cuando hablamos de seguridad vial, hablamos de vida”, finalizó.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.