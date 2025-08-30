La 8° edición de Uniendo Metas convocó a más de 500 estudiantes de la región que debatieron sobre salud mental y problemáticas mundiales

Pan American Energy, junto a la Asociación Conciencia y con el apoyo del Ministerio de Educación del Chubut y de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, promueven esta iniciativa enmarcada en el Modelo de Naciones Unidas.

Con la participación de más de 500 estudiantes de 32 escuelas secundarias públicas y privadas de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Rawson y Puerto Madryn, se llevó adelante la 8° edición del Programa Uniendo Metas —la más convocante desde sus inicios en 2018—. Esta iniciativa es impulsada por Pan American Energy (PAE) junto a la Asociación Conciencia, con el acompañamiento del Ministerio de Educación del Chubut y de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

El acto de clausura contó con la presencia del vicegobernador Gustavo Menna; los intendentes Othar Macharashvilli y Mariel Peralta; el viceintendente Maximiliano Sampaoli; la diputada nacional Ana Clara Romero; diputados provinciales; el director ejecutivo de Asociación Conciencia, Juan Manuel Fernández Alves, y el gerente de Relaciones Institucionales de PAE para GSJ, Horacio García.

El objetivo principal de Uniendo Metas es generar un espacio en el que los jóvenes puedan desarrollar un liderazgo positivo a través del ejercicio de habilidades mediante la metodología del Modelo de Naciones Unidas. Por su importancia, en 2024 la Legislatura del Chubut declaró este proyecto de interés y aprobó la institucionalización e implementación de este modelo en todas las escuelas secundarias de la provincia que así lo requieran.

Durante el desarrollo de la actividad, los estudiantes asumieron el papel de diplomáticos y delegados representantes de los Estados miembro, participando de simulacros de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Sala de Tratados Internacionales. Mediante el diálogo y la negociación intentaron encontrar soluciones a los múltiples problemas que enfrenta la comunidad internacional.

Las temáticas de cada encuentro fueron tomadas de la agenda oficial de las Naciones Unidas. En esta 8° edición, los estudiantes debatieron sobre Salud Mental en jóvenes, Seguridad Alimentaria en contexto de guerra y crisis climáticas. También se abordaron los conflictos bélicos vigentes, las nuevas alianzas y la gobernabilidad.

Las 32 instituciones educativas que participaron fueron: Colegio Dean Funes; Colegio Domingo Savio; Colegio Patagónico del Sol Nº 733; Colegio Universitario Patagónico; E.S.E.T.P N°760; E.S.E.T.P N°770; Escuela 718 “Libertad”; Escuela 738 Pastor Schneider; Escuela 789 Puerto Madryn; Escuela Integral Mariano Moreno N°1732; Escuela N°732 Presbítero Ignacio Koening; Escuela Provincial N°737 “Soldado Mario Almonacid”; Escuela Presidente Hipólito Yrigoyen; Escuela Provincial N°745 “José Fuchs”; Escuela de Arte N°746; Escuela Provincial N°7702 “Charles Darwin”; Escuela Provincial N°742; Escuela Provincial N°743 Parque Eólico Antonio Morán; Escuela Provincial Nº799; Escuela Secundaria de Educación Técnica Profesional N°760 Guardacostas Río Iguazú; Escuela Secundaria Nº7717; Escuela Secundaria Nº7729 “María Elena Walsh”; ESETP N°725; ESETP N°1726 San José Obrero; General Ingeniero Alonso Baldrich; Gran Malvina N°731; Instituto Ingeniero Enrique Mosconi; Instituto Martín Rivadavia; Instituto María Auxiliadora; CIPA N°1743 y Escuela N°704 “Prefectura Naval Argentina”.

El coordinador nacional de Uniendo Metas, Santiago Girardini, destacó: “Estamos gratamente sorprendidos por el impacto que tiene Uniendo Metas en la comunidad de Comodoro Rivadavia y de toda la región. Año a año crece la participación de las escuelas y también de los estudiantes por el compromiso que tienen los docentes de las distintas instituciones. Este es el modelo más convocante de la Patagonia”.

El desarrollo de la 8° edición de Uniendo Metas no hubiera sido posible sin la colaboración de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la 9° Brigada del Ejército y la empresa Orizon, que se sumó brindando estaciones de hidratación para ambas jornadas.

Por su parte, Juan Taccari, referente de Relaciones Institucionales de PAE, puso en valor el programa: “Estimula valores como la escucha, el diálogo y la empatía, y brinda a los jóvenes la oportunidad de ampliar y poner en práctica sus conocimientos y experiencias, fortaleciendo lazos sociales con sus pares. Estamos convencidos de que este intercambio enriquece a los chicos y los ayuda a estar mejor preparados como tomadores de decisiones, tanto para su futuro laboral como para su vida social”.