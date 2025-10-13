Kuc: “Estamos trabajando para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley en toda la provincia”

El director provincial de Conectividad Terrestre, Fabián Kuc, dependiente de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, participó de la mesa interinstitucional desarrollada en Zona Norte, encabezada por el gobernador Claudio Vidal junto al ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, y autoridades de distintos organismos provinciales.

El encuentro tuvo como objetivo reforzar la presencia del Estado en el territorio, y coordinar acciones que garanticen el cumplimiento de la nueva Ley Provincial 90/10, la seguridad y la defensa de los derechos laborales en todos los sectores productivos.

Dicha mesa de trabajo reunió a representantes del Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Estado de Trabajo, la Jefatura de Policía y distintos organismos provinciales, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas de control, prevención y acompañamiento al sector productivo.

Durante el diálogo, el gobernador Claudio Vidal subrayó que “durante años, la vieja Ley 70/30 se aplicó al revés: había más trabajadores de afuera que santacruceños. Esa situación cambió”.

Su aplicación representa un cambio estructural en la política laboral, ya que promueve la redistribución del empleo, fortalece el consumo interno y genera un efecto multiplicador en los comercios y emprendimientos locales.

En ese marco, el director de Conectividad Terrestre señaló la relevancia del rol de Transporte dentro de este esquema operativo, y destacó que “estamos trabajando para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley en toda la provincia. La Subsecretaría de Transporte tendrá un rol fundamental, ya que la mayoría de los trabajadores se desplazan en vehículos de transporte. Nuestra tarea será acompañar, detectar y garantizar la seguridad de todos los organismos intervinientes”, expresó.

El funcionario explicó, además, que ya se están elevando los requerimientos de recursos necesarios para dar cumplimiento a la orden emanada por el gobernador, y enfatizó la importancia del trabajo conjunto entre la Secretaría de Estado de Trabajo, la Policía de la Provincia, la Dirección Regional Zona Norte y la Jefatura de Policía, entre otras áreas del Estado.

“La reunión fue una muestra clara de que, cuando los organismos trabajamos juntos, los resultados son más efectivos. Cada acción coordinada refuerza la presencia del Estado y la protección de los trabajadores”, subrayó Kuc.

El Gobierno Provincial avanza así en una nueva etapa de gestión, donde la articulación entre las distintas áreas permite construir una Santa Cruz más ordenada, segura y productiva, priorizando la legalidad, la prevención y el bienestar de la comunidad trabajadora.