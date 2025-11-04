Kuc: “En los controles por la Ley 90/10 detectamos distintas irregularidades en los vehículos de cargas”

El Ministerio de la Producción, Comercio e Industria continúa con su presencia en puntos estratégicos de la provincia, en el marco de los operativos de control y fiscalización dispuestos por la Ley 90/10. Así lo informó el director provincial de Conectividad Terrestre, Fabián Kuc, quien destacó el despliegue de inspectores en la zona norte de Santa Cruz y la articulación con distintos organismos provinciales.

“Estamos cumpliendo con una orden de trabajo directa del gobernador, que nos instruyó a reforzar el control y la fiscalización de la Ley 90/10. Actualmente tenemos un despliegue en toda la franja norte, con personal operativo de la Subsecretaría de Transporte, junto con la Policía de la provincia y el Ministerio de Trabajo”, explicó Kuc en declaraciones realizadas a la subsecretaría de Producción y Contenidos.

Durante los controles, el equipo detectó vehículos que no cumplían con las normativas vigentes, especialmente en el transporte de mercancías peligrosas. Por ejemplo: “encontramos una sprinter tipo furgón que aparentaba ser un vehículo particular, pero transportaba carga peligrosa sin la habilitación correspondiente. Este tipo de situaciones no solo representan una infracción, sino un riesgo para toda la comunidad”, advirtió el funcionario.

Kuc detalló que los procedimientos contemplan sanciones y la paralización de los vehículos hasta que se subsanen las faltas. “El transporte de mercancías peligrosas requiere habilitación específica, revisión técnica y seguro especial. Cuando no se declara la carga, se incumple la ley y se pone en peligro la seguridad vial”, señaló.

Asimismo, informó que los controles también se desarrollan en la zona sur de la provincia. “Tenemos personal operativo apostado en los puestos fijos de Chimen Aike y Guer Aike, donde los inspectores de Transporte, junto a la Policía y el Ministerio de Trabajo, realizan tareas permanentes de fiscalización”, indicó.

Finalmente, el director provincial destacó el compromiso del personal afectado a los operativos. “Quiero agradecer al cuerpo de inspectores, al personal policial y a los inspectores laborales. Han entendido el mensaje del gobernador y el objetivo de este trabajo, demostrando gran compromiso en la tarea”, concluyó Kuc.