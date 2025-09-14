Kogarashi Fest: un encuentro cultural que sigue creciendo en Caleta Olivia

Durante los días 13 y 14 de septiembre, la unión vecinal del barrio El Mirador fue sede de una nueva edición del evento de cultura oriental que atrae a chicos y grandes de la ciudad de las ballenas y la región.

Antonela Cañulaf, parte de la organización del Kogarashi Fest, expresó su satisfacción por el desarrollo de esta nueva edición, que en su segundo día reunió a miles de vecinos y visitantes con un cronograma repleto de actividades y la presencia de artistas nacionales e internacionales en el escenario.

“Estamos muy felices con lo que se está viviendo. La venta de entradas fue exponencial y estamos muy contentos con el resultado que vemos. Agradecemos al Municipio por el acompañamiento, porque es importante que se vea cómo los jóvenes participan de este tipo de actividades. Nuestra meta es que se convierta en un ícono de la ciudad y que pueda expandirse hacia otras provincias en el futuro”, señaló.

Mas de mil personas disfrutaron de las propuestas del evento. “La gente está apoyando muchísimo, especialmente los más chicos que vienen con sus disfraces, se emocionan, gritan y hasta lloran al ver a sus ídolos. Eso nos llena de alegría”, agregó Antonela.

Finalmente, adelantó que la próxima edición será el año que viene y que pronto se dará a conocer un importante anuncio sobre el siguiente encuentro.