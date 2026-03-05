Juyneivch: “La transformación educativa empieza con encuentros presenciales y trabajo en red”

De esta manera, se expresó la representante de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación, Ivana Juyneivch, en el marco del Encuentro de la Red de Escuelas Secundarias Innovadoras. Luego, compartió una exposición centrada en la necesidad de construir políticas educativas situadas y en red, destacando la importancia del trabajo articulado entre jurisdicciones.

En relación con el desarrollo del programa, explicó que el encuentro tuvo tres grandes objetivos: presentar nuevamente los lineamientos y alcances de la propuesta; propiciar un espacio de encuentro y reconocimiento entre las 14 escuelas seleccionadas de la provincia; y avanzar en una agenda de trabajo que combine instancias plenarias con espacios de producción directa.

En ese sentido, la especialista señaló que las propuestas de transformación deben partir de la realidad concreta de cada territorio. “Me impresionaron las palabras que traían al principio de la jornada y estamos totalmente alineados en esa mirada”, manifestó, subrayando que muchas veces se diseñan iniciativas amplias sin contemplar la particularidad precisa de cada lugar y de cada jurisdicción.

Juyneivch valoró especialmente las modalidades propias de las Escuelas Técnicas de Santa Cruz, como Biología Marina, remarcando que se trata de orientaciones que no existen en otras provincias. “Es difícil pensar una propuesta que venga de otra provincia para aplicar a esta”, sostuvo, reafirmando que uno de los objetivos centrales del programa que impulsa la Secretaría de Educación de la Nación es acompañar políticas basadas en la situación real de cada comunidad, pero integradas en red.

Asimismo, destacó que este concepto es clave en el contexto actual. “Es imposible en el mundo de hoy estar aislados y solos. Las comunidades educativas son amplias y entran en ese concepto de lo que llamamos sociedad educadora”, afirmó, señalando que ninguna transformación puede sostenerse de manera aislada.

Por su parte, manifestó además su reconocimiento al trabajo, que ya viene desarrollando la jurisdicción, al tiempo que celebró la diversidad de actores y miradas presentes en el encuentro. “La diferencia hace a la riqueza, pero también necesitamos acuerdos, porque todos tenemos que ir con el mismo foco: no perder a ese chico que está sentado en la escuela”, consideró, remarcando que son los adultos quienes deben asumir la responsabilidad de generar consensos, para garantizar trayectorias educativas sostenidas.

Ivana Juyneivch valoró también el carácter presencial de la jornada, indicando que el encuentro cara a cara genera transformación. “Cuando uno está frente al otro pasa algo indiscutible. El encuentro siempre transforma”, afirmó, destacando que ese intercambio fortalece tanto a las instituciones como a las personas que participan.

Finalmente, agradeció por la recepción en la provincia y celebró la conformación de la red, asegurando que, aún dentro de una misma jurisdicción, existen particularidades diversas que enriquecerán el proceso. “Va a ser una red donde vamos a salir sumamente fortalecidas”, concluyó.