Juventudes celebraron la primavera con el torneo “La Juveneta” en Río Gallegos

En el marco del Mes de la Primavera y de las Juventudes, este domingo se desarrolló una nueva edición del torneo de fútbol “La Juveneta”, que tuvo lugar en la cancha alternativa del Club Ferro, desde las 12:00.



La jornada contó con la participación de ocho equipos de Río Gallegos, que animaron un encuentro deportivo pensado para promover el compañerismo, la integración y el disfrute de las juventudes en un clima de respeto y celebración.



El equipo Gaucho Rivero se consagró campeón tras vencer en la final a Los Piratas por 3 a 2, en un partido vibrante que coronó la tarde. Michael Bullones fue el goleador del torneo con 6 tantos.



Durante el encuentro, se disputaron los cruces de clasificación, semifinales y final, en los que se destacó la participación de Guatemala, La Cueva, Deportivo Patagonia, Los Piratas y Gaucho Rivero, que le dieron vida a una jornada llena de emoción y entusiasmo.



El subsecretario de Juventud, Damián Rueda, destacó el espíritu del torneo: “Comenzamos temprano con el sorteo de los cruces para los ocho equipos que se anotaron en este torneo, pensado dentro del Mes de las Juventudes. Tratamos de que prime la armonía, el compañerismo y que nos cuidemos entre todos al momento de jugar al fútbol”. Asimismo, anticipó que ya se está planificando un nuevo torneo para el mes de diciembre, en el que se buscará sumar equipos del interior provincial.



Un mes con múltiples propuestas para la juventud



En este contexto, Rueda recordó que el Mes de la Primavera y de las Juventudes viene desarrollando una amplia agenda de actividades en toda la provincia. Entre ellas se incluyen talleres de parkour, boxeo, vocalización y producción, así como el programa Zona Chill realizado recientemente en Caleta Olivia.



El funcionario agregó que próximamente está previsto visitar localidades de la zona sur, como Río Turbio, con el objetivo de seguir ampliando las propuestas de participación juvenil en cada rincón de Santa Cruz.



De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Subsecretaría de Juventud, continúa fortaleciendo espacios de encuentro, recreación y formación para las juventudes, en un mes pensado especialmente para ellas.