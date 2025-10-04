Juventud y futuro se encuentran en la primera edición de Expo Futura

Con una energía desbordante y un espíritu emprendedor, la primera edición de “Expo Futura” abrió sus puertas para mostrar el talento y la creatividad de la juventud santacruceña. El evento, una iniciativa del gobierno provincial, busca ser una plataforma para las nuevas generaciones, promoviendo el diálogo y la participación activa.

La secretaria de Estado de Igualdad e Integración, Jazmín Machiavelli, destacó la importancia de este encuentro para la provincia. “Es muy importante poder dialogar con nuestras juventudes, poder escucharlos y tener una participación conjunta“, afirmó. El evento, que se extenderá durante dos días, cuenta con la participación de más de 100 jóvenes, incluyendo un grupo de 15 emprendedores que viajaron desde Caleta Olivia.

Un espacio de oportunidades y talento

La exposición es un crisol de talentos y propuestas, donde los asistentes pueden encontrar desde productos artesanales como stickers y postales, hasta indumentaria y gastronomía. Además de los emprendimientos, Expo Futura dedica un espacio crucial a la educación.

Diversas instituciones, como las escuelas técnicas y de artes, exhiben el trabajo de sus alumnos, mientras que stands de educación superior ofrecen información sobre carreras. Se destaca la presencia de un puesto informativo sobre el Artículo Séptimo, una normativa que permite a mayores de 25 años sin secundario completo acceder a estudios superiores.

El evento también cuenta con un componente artístico, fusionando la exposición con “Pulso Creativo”, una iniciativa de la Secretaría de Cultura que brinda un espacio para presentaciones de jóvenes artistas. Machiavelli subrayó la sinergia de ambas propuestas, creando un ambiente dinámico y enriquecedor.

Expo Futura estará abierta al público en el Centro Cultural hasta el día de mañana, desde las 16:00 hasta las 20:00. Machiavelli invitó a toda la comunidad a acercarse, a comprar y a compartir con los jóvenes, asegurando que esta es solo la primera de muchas ediciones planeadas.