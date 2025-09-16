Juventud santacruceña innova en educación agropecuaria

En el marco del Congreso Nacional de Escuelas Agrotécnicas, estudiantes de la Escuela Agropecuaria Provincial N°1 realizaron presentaciones sobre proyectos innovadores y prácticas profesionalizantes en ganadería ovina, mostrando la calidad y el compromiso de la formación técnica en Santa Cruz.

Las estudiantes Adara Giani, Marcela Villalba, Ariela Aguilar y Micaela Núñez expusieron los proyectos “Bezoar” y “Conservación de Calostro”, desarrollados en el laboratorio de la institución, que ya han sido presentados en distintas instancias nacionales e internacionales. También compartieron sus experiencias en inseminación artificial, control de preñez mediante ecografía y suplementación estratégica, valorando la posibilidad de aprender en un entorno real vinculado al mundo del trabajo.

Acompañadas por la directora provincial de Educación Técnico Profesional, Sandra Ortiz; la directora general de Educación Superior Técnica, Romina Santarelli; la directora regional Zona Centro, María Pía Morini; el agente normalizador Ing. Agr. Germán Seeber y la docente Ing. Agr. Daniela Suque, la delegación visitó la Estación Experimental Agropecuaria INTA Chubut, donde dialogaron sobre drones de uso agropecuario, viñedos y elaboración de vinos, y ensayos de eficiencia en la alimentación de ovinos.

También recorrieron la planta Lanera Fuhrmann, conociendo el proceso de acondicionado, lavado, cardado e hilado de la lana, acercándose al mundo productivo con experiencias reales y enriquecedoras.

Esta valiosa participación en el Congreso Nacional de Escuelas Agrotécnicas refuerza la formación técnica de las y los estudiantes santacruceños, ampliando horizontes y proyectando el futuro de la educación agropecuaria de la provincia