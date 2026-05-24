Julia Mengolini presentó su libro “Las caras del monstruo” en la previa de Trinchera

La Municipalidad de Río Gallegos impulsó en la UTN la presentación del libro Las caras del monstruo, de la periodista y escritora Julia Mengolini, en una jornada que convocó a un numeroso público para reflexionar sobre los discursos de odio, el presente político y los desafíos democráticos.

La actividad formó parte de la agenda previa del Foro Feminista “Trinchera”, que se realizará el próximo 30 de mayo en la ciudad y que se consolida como un espacio de debate, reflexión y construcción colectiva desde una perspectiva feminista, popular y profundamente humana.

Durante la apertura se destacó especialmente el acompañamiento de la UTN por abrir sus puertas a esta propuesta cultural y política, que reunió a autoridades municipales y legislativas, referentes sociales, vecinos, vecinas y medios de comunicación.

La presentación fue moderada por la secretaria de Gobierno, Sara Delgado, y contó con la presencia del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien brindó las palabras de bienvenida e hizo entrega de un presente a la autora.

En su intervención, Grasso valoró el libro como una herramienta para pensar el presente desde las emociones, la política y la cultura. “En tiempos donde desde el gobierno nacional se intenta instalar el odio y la bronca como forma de organización social, también tenemos que preguntarnos qué emociones transmitimos nosotros”, expresó. Además, remarcó la importancia de recuperar el sentido colectivo, la justicia social y la distribución de la riqueza, y celebró la presencia de Mengolini en “una universidad obrera, clave para la formación de las nuevas generaciones”.

Por su parte, Sara Delgado destacó el rol del Foro Trinchera como “un espacio para discutir el presente, pero también para imaginar el futuro”, y subrayó el protagonismo de las mujeres y los feminismos en el contexto actual. “Las minas hablamos de democracia, de economía y del retroceso de derechos. En la Argentina y en el mundo somos una trinchera frente a los fascismos, frente a los proyectos de crueldad”, afirmó.

El Foro Feminista Trinchera contará este año con la participación de referentes nacionales como la diputada Natalia Zaracho y la ministra bonaerense Estela Díaz, entre otras dirigentes políticas y sociales de distintos puntos del país. Además, por primera vez se realizará fuera de la Ciudad de Buenos Aires el módulo “Cristina Libre”, ampliando el alcance federal de este espacio de discusión.

En ese contexto, la presentación de Las caras del monstruo adquirió un significado especial. La obra propone reflexionar sobre los discursos de odio, las nuevas formas de violencia simbólica y política, y las transformaciones culturales que atraviesan a la sociedad argentina y al mundo.

Durante su exposición, Mengolini explicó que el libro está compuesto por seis ensayos atravesados por una bitácora personal escrita en tiempo presente. Uno de los capítulos centrales aborda la pandemia, la muerte de su padre y el surgimiento de las nuevas derechas, estableciendo un vínculo entre el trauma colectivo, el desgaste emocional y el avance de discursos extremistas.

“Es mi primera vez en Santa Cruz y estoy muy emocionada”, expresó la autora al destacar la historia política de Río Gallegos. “Caminar por estas calles me hace pensar que de cualquier rincón de la patria puede surgir un héroe, que el héroe puede estar entre nosotros”, señaló ante un Aula Magna colmada.

Sobre la autora

Julia Mengolini nació en San Carlos de Bariloche. Es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires y técnica en periodismo por TEA.

A lo largo de su trayectoria trabajó en distintos medios de comunicación, entre ellos Radio Continental, Radio Nacional, Nacional Rock, Canal 9, América TV, C5N y el diario Miradas al Sur. Además, condujo el noticiero El Diario en C5N junto a Pablo Duggan.

En 2016 fundó Futurock FM, una radio online sostenida por el aporte de sus oyentes y distintos proyectos culturales asociados. En 2023 integró el panel del programa Duro de Domar por C5N.