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Julia Mengolini presenta este sábado “las caras del monstruo” junto al intendente Pablo Grasso

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La periodista y escritora llega a Río Gallegos en el marco del Encuentro Feminista “Trinchera” impulsado por la Secretaría de Gobierno. Habrá venta de libros y firma de ejemplares.

Julia Mengolini, abogada, periodista, escritora y directora de Futurock, presentará este sábado 23 de mayo en Río Gallegos su libro “Las Caras del Monstruo”, en una actividad abierta a la comunidad que se desarrollará en la UTN. Su visita se da en el marco del encuentro anual feminista organizado por la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, a cargo de Sara Delgado.

La jornada contará además con la presencia del intendente Pablo Grasso y se propone como un espacio de intercambio, reflexión y debate colectivo sobre comunicación, política y los desafíos que atraviesa la sociedad actual.

En Las Caras del Monstruo, Mengolini aborda las transformaciones culturales y políticas de los últimos años desde una mirada íntima, crítica y militante. A través de experiencias personales y reflexiones sobre el presente, la autora analiza el avance de los discursos de odio, la violencia digital, el rol de los medios de comunicación y las nuevas formas que asumen las derechas contemporáneas.

Con una escritura directa y profundamente política, el libro pone en discusión las violencias simbólicas, el disciplinamiento sobre las mujeres que ocupan espacios públicos y la construcción de enemigos sociales en tiempos de polarización. La obra invita a pensar quiénes son hoy “los monstruos” y cómo operan los mecanismos de estigmatización, persecución y hostigamiento en la vida pública y en las redes sociales.

Desde la organización destacaron que el Encuentro Feminista de Trinchera busca consolidarse como un ámbito plural de pensamiento y construcción colectiva, capaz de generar herramientas frente al contexto social y político actual.

Durante la actividad habrá además venta de libros y firma de ejemplares por parte de la autora.

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