Julia Chalub: “La niñez es prioridad en esta gestión”

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Municipio, Julia Chalub, destacó el fuerte compromiso de la gestión de Pablo Grasso con las políticas de protección integral.

“Pudimos ver todo lo que hace el Municipio, trabajando sin un peso del Gobierno nacional y provincial. Tenemos un intendente que invierte en niñez, en juventud y en todas las personas”, afirmó.

Chalub subrayó la infraestructura destinada al área y remarcó que “no existe en el país un edificio de estas características para un organismo de protección”, en relación al nuevo edificio de la Secretaría de Niñez que fue inaugurado en diciembre de 2025.

En ese sentido, aseguró que desde 2019 la niñez es una prioridad estratégica en la gestión municipal. “Nos estamos haciendo cargo de la ausencia del Gobierno nacional y provincial. Esto implica redoblar esfuerzos todos los días”, concluyó.