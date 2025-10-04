Juegos Evita: Santa Cruz se consagró campeón de tiro deportivo por equipos, y continúa sumando medallas

Santa Cruz sigue recolectando buenos resultados en los Juegos Nacionales Evita con una participación destacada en múltiples disciplinas.

En una intensa jornada de competencia, las primeras medallas doradas llegaron de la mano de la gimnasia artística. Juana Becerra, Martina Figueroa y Pilar Figueroa, en nivel 1, brillaron con actuaciones que marcaron el inicio de una campaña prometedora para Santa Cruz.

En Taekwondo, Leslie Minor, oriunda de Puerto San Julián, se consagró campeona nacional en la categoría -44kg, sumando una nueva medalla dorada y demostrando el alto nivel de preparación de los atletas santacruceños en artes marciales.

El tenis adaptado también aportó al medallero. Zaira Laime, de Puerto Deseado, obtuvo la medalla de bronce en la clase 11. Junto a ella, Thiago Miller (clase 7) y Cristóbal Campana (clase 2) representaron con orgullo a la provincia, fortaleciendo el espíritu competitivo de la delegación.

El tenis de mesa fue uno de los puntos más altos de la jornada. Kiara Menares y Sofía Sabrina Mosa se coronaron campeonas en dobles femenino, Lucas Aguiar y Lautaro Torres lograron el segundo puesto en dobles masculino, y Caetano Rosales se quedó con el tercer lugar en singles masculino. Estos resultados posicionaron a Santa Cruz en el segundo lugar de la clasificación general, detrás de Jujuy, que se llevó el campeonato.

En atletismo, Zaira Portillo alcanzó el noveno puesto en lanzamiento de martillo, mientras que Azul Vargas se ubicó en el decimocuarto lugar en los 200 metros. Ambas deportistas enfrentaron a las mejores del país, dejando en alto el nombre de la provincia.

En el hockey masculino, la selección provincial cayó ante Corrientes, quedando fuera de la lucha por el oro. Sin embargo, aún mantiene posibilidades de alcanzar el tercer puesto y sumar una nueva medalla.

Una de las grandes noticias llegó desde el tiro deportivo. La dupla integrada por Julián Baña y Valentín Icaza se consagró campeona nacional en la categoría sub 16 por equipos, en la modalidad 10 metros rifle de quebrar, con una puntuación de 1133-33x. Este resultado confirma el crecimiento de Santa Cruz en disciplinas de precisión.

En bádminton mixto sub 14, Valentina Diez y Fabricio Bórquez se quedaron con la medalla de bronce tras vencer por 2 a 1 a Santa Fe, cerrando una jornada de múltiples festejos para la delegación. Respecto al Futsal femenino, nuestra selección venció por 1 a 0 a Chubut con gol de la capitana Luhana Vargas, logrando el pase a la final en la que se enfrentará a Mendoza en horas del mediodía.

El equipo masculino de básquet 3×3 venció a CABA por 18 a 13. Finalizando de esta manera, entre los cinco mejores del país con un solo juego perdido. Por su parte, la rama femenina también cerró el último día de competencia con una sonrisa, imponiéndose ante provincia de Buenos Aires por 13 a 6.