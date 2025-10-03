Juegos Evita 2025: Podios y más medallas para Santa Cruz

Las delegaciones de Santa Cruz continúan dejando su marca en los Juegos Nacionales Evita que se disputan en Mar del Plata, con actuaciones destacadas en múltiples disciplinas. La provincia celebra no solo los podios obtenidos, sino también el avance de sus competidores en distintas rondas, consolidando así una participación comprometida y significativa en el escenario deportivo nacional.

En hockey masculino, Santa Cruz logró una victoria clave al imponerse por 3 a 1 frente a Salta, resultado que lo posiciona entre los mejores equipos del país. En básquet femenino 3×3, el conjunto santacruceño protagonizó un duelo ajustado ante Río Negro, cayendo por un estrecho 9 a 7.

La esgrima también ofrece grandes expectativas para la provincia. Clara Barrosso y Bastián Pereyra, oriundos de Puerto San Julián, alcanzaron las semifinales y mantienen viva la posibilidad de medalla. En atletismo adaptado, Bianca Arzest consiguió dos podios: segundo lugar en los 100 metros y en lanzamiento de bala, sumando las primeras medallas para Santa Cruz en esta categoría.

El vóley masculino enfrentó a Mendoza en un partido de sets muy disputados, mientras que el equipo femenino celebró una victoria sólida ante Tierra del Fuego por 2 a 0, con parciales de 25-23 y 25-7.

El tenis de mesa santacruceño también se encuentra en instancias decisivas. En dobles femenino, Kiara Menares y Sabrina Mosca disputarán la final ante Jujuy, al igual que Lucas Aguilar y Lautaro Torres en dobles masculino. En singles masculino, Caetano Rosales de Las Heras competirá por el tercer puesto frente a Córdoba.

En bádminton, Santa Cruz sumó una serie de triunfos contundentes. En dobles mixto venció a Entre Ríos y a Catamarca por 2 a 0. En individuales, tanto en la rama masculina como femenina, los representantes santacruceños superaron a Río Negro y Catamarca respectivamente, también por 2 a 0.