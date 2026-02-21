Juegos de Verano 2026: se disputan las semifinales de fútbol mixto

En el Microestadio de la costanera se disputaron las instancias de semifinales del torneo de fútbol mixto, disciplina que forma parte de los Juegos de Verano 2026. La jornada contó con una gran convocatoria de vecinos que acompañaron en familia, disfrutando de una tarde a pleno deporte y recreación.

Juan Nieto, referente de la organización, destacó el acompañamiento de la comunidad y el trabajo en equipo que permitió llevar adelante esta propuesta.

“Estamos acá con fútbol mixto, se está jugando ya la primera semifinal, así que nada, contento porque de nuevo los vecinos nos vienen a acompañar en lo que fue toda la transición de los Juegos de Verano”, expresó.

En cuanto a la definición del torneo, explicó que actualmente se están disputando las semifinales y que en las próximas horas se conocerán los equipos que llegarán a la gran final.

Asimismo, Nieto remarcó el compromiso del equipo de trabajo: “Ese era el mensaje de nuestro secretario, armar un buen grupo de trabajo. La verdad que contento con todos los chicos que forman parte del grupo, felicitar a cada profe, cada docente que estuvo acompañándome en lo que fue los Juegos de Verano 2026”.

Continúa el cronograma deportivo

Las actividades continuarán este fin de semana con nuevas disciplinas. Según detallaron desde la organización, mañana comenzará el torneo de handball, que se desarrollará durante sábado y domingo. Además, habrá hockey, bádminton —para lo cual se armarán canchas en el sector— y pádel, disciplina que tendrá una nueva apertura.

El cierre de esta edición de los Juegos de Verano incluirá nuevamente un triatlón, atendiendo al pedido de los vecinos que solicitaron repetir esta competencia, que ya se había realizado al inicio del programa.

De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo espacios de encuentro, recreación y promoción del deporte, consolidando una propuesta que reúne a familias y promueve hábitos saludables en la comunidad.