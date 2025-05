Juegos de la Patagonia: Santa Cruz suma medallas y busca un lugar en el podio patagónico

Después de dos días de competencia en las Provincias de La Pampa, Neuquén y Río Negro; los atletas santacruceños han sumado medallas y triunfos en la competencia que fusiona los Juegos EPaDe, ParaEPaDe y JIP.

En el futbol masculino, el selectivo provincial debutó con un empate ante Río Negro, para posteriormente caer ante La Pampa por 1 a 0. Luego de dos días de competencia en Santa Rosa, vencieron a Tierra del Fuego por 3 a 1, quedándose con el 5° puesto.

En cuanto a la rama femenina, su primer partido frente a Neuquén por 4 a 0, fueron avanzando hasta disputar un lugar en la semifinal, cayendo por 5 a 0 en la semifinal ante el seleccionado de Neuquén y jugará contra La Pampa por el 3° y 4° Puesto.

Respecto al Judo, el selectivo provincial fue sumando medallas durante los dos días:

1° Puesto – Priscilla Pazos, 57kg; 1° – Puesto Polaco Desiré, 78kg.; 2° Puesto – Melody González categoría 63kg.; 3° Puesto – Yuliana Zúñiga categoría + 78kg.

En la rama masculina también se lograron podios:

1° Puesto – Bautista Gómez, + 90kg; 3° Puesto -Renzo Rossi Alonso, 81kg; 3° – Puesto Gastón Serangueli, 60kg.

En la Provincia de Neuquén, la natación PCD (Personas con Discapacidad) comenzó con triunfos, haciendo podios desde el inicio:

Brenda Encina: 2° puesto en 25 mts. libre y 2° puesto en 25 mts. espalda; Cristóbal Campaña: 1° puesto en 25 mts. libre y 1° puesto 25 mts. espalda; Andrés Catrileo: 1° puesto 25 mts. libre y 1° puesto 25 mts. espalda; Valentino Quipe: 3° puesto 25 mts libre y 5° puesto 25 mts. espalda; Ezequiel Sarapura: 3° puesto 25 mts. libre y 2° puesto 25 mts. espalda; Leonardo Barrientos:2° puesto 25 mts. pecho y 3° puesto 25 mts. mariposa;

Valentino Barrios: 4° puesto 25 mts. libre y 4° puesto 25 mts. espalda.

El Bádminton se llevó a cabo en la ciudad de Viedma, donde el conjunto santacruceño sumó excelentes resultados:

Individual Masculino: 2 a 0 vs. Tierra del Fuego | 0 a 2 vs. Neuquén.

Individual Femenino: 2 a 0 vs. Río Negro | 2 a 0 vs. Tierra del Fuego.

Dobles Mixto: 0 a 2 vs. Chubut

PCD Individual Masculino: 2 a 0 vs. Tierra del Fuego | 0 a 2 vs. La Pampa.

En la segunda jornada los resultados fueron los siguientes:

Dobles Masculino: 0 a 2 vs. La Pampa

Dobles Mixto: 0 a 2 vs. Neuquén

PCD Individual Masculino: 2 a 0 vs. Neuquén | 2 a 0 vs. Tierra del Fuego | 2 a 0 vs. Chubut

PCD Individual Femenino: 2 a 0 vs. Río Negro | 2 a 0 vs. La Pampa

El atletismo para Personas con Discapacidad logró más de 20 podios en Neuquén en la primera jornada.

A continuación todos los resultados:

Benjamín Ramírez – 1° en 100, 200 mts. y largo; Tobías Latosinki – 1° en salto en alto; Mauricio Ferreira – 3° en 100 mts. y 4° en 200 mts. ; Jeremías Barrientos -2° en 200 mts. y 3° salto en largo.

Nazareno Infante – 1° en 200 mts.; Juanico Natanael – 2° en 200 mts.; Marcos Mayorga – 1° en jabalina; Axel Retamar – 1° en 200 mts.; Ignacio Cortés – 1° en 200 mts.; Siomara Ramírez – 2° en 100 mts. y 200 mts. llanos; Marcela Fuentealba – 3° en 200 mts llanos y 5° en salto en largo.

Noelia Muñoz – 2° en salto en largo; Vilma Muñoz – 1° en jabalina y 1° en 200 mts llanos.

Martina Maldonado 4° en bala y 6° en jabalina; Iara 2 en 200 mts llanos; Zaira Laime 1° bala 1° jabalina; María Vázquez 1° lanzamiento bala; Gianela Yapura 1° lanzamiento bala; Estefanía Arjel 3° lanzamiento de bala.

En el segundo día de competencia se sumaron más medallas:

Estefanía Arjel: 3° Jabalina y 1° en disco; Gianela Yapura: 1° en disco y 1° en jabalina; Siomara Ramírez: 2° en 400 mts.; Marcelo Fuentealba: 3° en 400 mts. ; Noelia Muñoz: 4° en 400 mts.; María Vásquez; 1° en jabalina; Bianca Arzezt: 1° en 400 mts. y 1° en Jabalina; Iara cárcamo: 1° en 400 mts. ; Diego Pérez: 1° en Salto en largo y 1° en 400 mts. ; Marcos Mayorga: 1° Lanzamiento de bala y 1° lanzamiento de disco; Nazareno infante: 1° en salto en Largo; Axel García: 1° en disco y 2° en jabalina; Natanael Juanico: 1° en 400 mts.; Mauricio Ferreira 2° en 400 mts. Axel Retamar: 1° en 400 mts.; y Tobías Latosinki 2° en 400 mts.

Por su parte, el ciclismo MTB compitió este viernes en Viedma en la modalidad Cross Olímpico. En natación Joaquín Zuleta se quedó con el bronce en 400M libre y 1° Puesto en 1500M libres; por su parte, Paloma Balcazar obtuvo el 3° Puesto en 800M Libres.

Por su parte, la natación PCD en Neuquén y tuvo un excelente rendimiento con los siguientes resultados:

Leandro Barrientos: 2° 100 mts. pecho, 3° 50 mts. mariposa; Cristóbal Campaña: 1° 50 mts. libre y 50 mts. espalda; Ezequiel Sarapura: 2° 50 mts. espalda, 4° 50 mts. libre; Andrés Catrileo: 1° 50 mts. libre, 1° 50 mts. espalda; Brenda Encina: 2° 50 mts. libre, 2° 50 mts. espalda; Valentina Martínez Quispe: 4° 50 mts. libre; y Valentina Barrios: 6° 50 mts. libre.