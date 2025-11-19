Jubilados y pensionados de Santa Cruz cobran este jueves: cómo quedan los aumentos de noviembre

La Caja de Previsión Social confirmó que los haberes de jubilados, pensionados y retirados se acreditarán este jueves 20 de noviembre, en cumplimiento de la Ley 3840. Además, se detallaron los incrementos aplicados este mes en cada régimen salarial.

Pago de haberes: será este jueves 20

La Caja de Previsión Social (CPS) informó que los jubilados, pensionados y retirados de la provincia de Santa Cruz percibirán sus haberes correspondientes al mes de noviembre este jueves 20.

La fecha se ajusta a lo dispuesto por la Ley 3840, que establece que la acreditación debe realizarse “de forma integral y total” el día 24 de cada mes, o el día hábil anterior cuando esa fecha sea inhábil. Por ese motivo, el pago se adelanta al jueves.

Como cada mes, los recibos de haberes estarán disponibles para descarga en la web oficial del organismo previsional (cps.gov.ar).

Aumentos aplicados en noviembre

La CPS también detalló los incrementos correspondientes a noviembre en los distintos regímenes provinciales. Los porcentajes se aplicaron de la siguiente manera:

Administración Pública Provincial: 2,4%

2,4% Asignación Trans – Ley 3724: 2,4%

2,4% VGM – Ley 2747: 2,4%

2,4% Aeronáuticos: 2,4%

2,4% A.M.A.: 4,4%

4,4% Banco Santa Cruz: 2,1%

2,1% Cámara de Diputados: 5%

5% Autoridades Superiores (Dto. 49/17): 5%

5% Docentes: 2,4%

2,4% Instituto de Energía: 4,4%

4,4% IDUV: 2,4%

2,4% Luz y Fuerza SPSE: 4,4%

4,4% Autoridades Superiores SPSE: 4,4%

4,4% FENTOS: 4,4%

4,4% FOMICRUZ: 2,4%

2,4% Distrigas: 4,4%

4,4% SAT: 2,4%

2,4% Policía: 2,4%

2,4% Poder Judicial: 4%

4% Previsional: 2,4%

2,4% Salud: incremento de US en los diferentes niveles

incremento de US en los diferentes niveles SAMIC: 1,1%

1,1% Uneposc: 2,4%

2,4% Vialidad Provincial: 2,4%

2,4% Municipalidad de 28 de Noviembre: 6% (módulos 1 al 8) y 3% (módulo 9)

6% (módulos 1 al 8) y 3% (módulo 9) Municipalidad de Río Turbio: 4%

4% Municipalidad de Río Gallegos: 3%

Liquidación complementaria de noviembre

Además, algunos organismos recibirán incrementos adicionales correspondientes a meses anteriores: