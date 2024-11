Juan Curallan: “No le quiten fondos a Caleta Olivia”

El concejal Juan Curallan, del bloque “Crecer Juntos”, se ha pronunciado enérgicamente en contra de los recientes recortes presupuestarios que afectarían a Caleta Olivia. Curallán hizo un llamado al gobierno provincial , recordándole que este ajuste afecta directamente a los trabajadores y que el recorte supone un abandono hacia la segunda ciudad en importancia de Santa Cruz.

La reciente actualización de índices tras el censo muestra un panorama desfavorable para varias ciudades, siendo Caleta Olivia la principal perjudicada con una reducción del -1,99% en su índice de coparticipación, seguida por Río Gallegos con -0,91%, y Pico Truncado y Puerto Deseado, ambos con una disminución del -0,21%. En el gobierno anterior, Caleta Olivia recibía un 16,28% de los fondos de coparticipación, mientras que con la nueva distribución solo recibirá un 14,29%. “Este es un claro ejemplo de darle la espalda a los caletenses”, enfatizó Curallan.

El concejal cuestionó está decisión política y cargo contra el Intendente Pablo Carrizo, el jefe comunal debe poner la cara por los Caletenses que para eso fue elegido, el debe ser el primero en pronunciarse e ir en contra de estás decisiones. El concejal señaló que estas acciones buscan retener a los municipios y a los ex potenciar trabajo como “rehenes”, y subrayó que este no fue el acuerdo planteado durante la campaña. En campaña dicen que no vamos a ser la ciudad del patio trasero de Santa Cruz. Estas medidas está demostrando lo contrario. Nuestra ciudad produce recursos esenciales para la provincia y merece el respeto y la atención acordes”, agregó.

Curallan llamó a la madurez y a la responsabilidad hacia los vecinos de Caleta Olivia, expresando que resulta inadmisible que la segunda ciudad más importante de Santa Cruz, y una tierra productora de recursos, sea relegada de esta manera.