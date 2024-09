Juan Curallan expone la falta de diálogo con el Ejecutivo y apoya el reclamo de empleados municipales

El concejal de Caleta Olivia, Juan Curallan, destacó en una entrevista los problemas que enfrentan los empleados municipales y denunció la falta de comunicación con el Ejecutivo local. Además, subrayó la importancia de escuchar a los vecinos.

En una entrevista con Voces y Apuntes, el concejal de Caleta Olivia, Juan Curallan, expuso su preocupación por la situación de los empleados municipales y la falta de diálogo con el intendente Pablo Carrizo. Curallan se refirió a los reclamos de los trabajadores municipales, señalando que “el reclamo de los empleados es genuino” y que ha presentado proyectos para mejorar sus condiciones salariales.

“Yo asisto a las asambleas porque me invitan los propios empleados, no porque tenga algún interés propio. Es mi función escuchar a los vecinos y también acompañé al sector petrolero cuando se manifestaron por la salida de YPF”, afirmó Curallan. En este sentido, destacó que su rol es representar a la comunidad y trabajar en conjunto con los ciudadanos, independientemente de las diferencias políticas.

El concejal también criticó la falta de apertura del Ejecutivo municipal, asegurando que el intendente no está accesible para el diálogo. “Tenemos una intendencia blindada, donde no te atiende el intendente y si lo hace, es a través de la policía. Ya no hay buen diálogo con la gente”, comentó.

Curallan subrayó que, desde el inicio de su gestión, ha denunciado la “persecución” que sufren los empleados municipales y otras personas que buscan respuestas en el Municipio. Según el concejal, este tipo de trato no es adecuado para una gestión que debería estar al servicio de la comunidad.

Uno de los proyectos presentados por Curallan busca embellecer la costanera local con murales de mosaiquismo, una iniciativa que, según él, “no le va a costar prácticamente nada al Estado”. Sin embargo, expresó su frustración por la falta de convocatoria del intendente a las artistas encargadas del proyecto. “El mural va a dar que hablar y será para todos los vecinos“, afirmó el concejal, mencionando que la obra abarcaría alrededor de 400 metros frente al Complejo Deportivo Municipal.

Finalmente, Curallan expresó su preocupación por el estancamiento de la ciudad en comparación con otras localidades de la provincia. “Veo otras localidades que crecen con demasiada fuerza y nosotros nos estamos quedando”, concluyó.