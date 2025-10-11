Juan Carlos Molina visitó Caleta Olivia: productores y personas con discapacidad al frente de su agenda

El candidato a diputado nacional por Fuerza Santacruceña, Juan Carlos Molina, recorrió Caleta Olivia y dialogó con productores locales sobre la crítica situación del INTA a nivel nacional. Además, mantuvo reuniones con referentes de organismos que asisten a personas con discapacidad, afectados por políticas recientes del Gobierno nacional.

En ambos encuentros, Molina analizó el impacto que las medidas económicas están teniendo sobre el sector productivo y sobre las personas con discapacidad en todo el país.

Durante una reunión con productores agrícolas caletenses, el candidato escuchó la situación de quienes sostienen la actividad primaria en la zona. En ese marco, productores y productoras denunciaron recortes de recursos, reducción de programas de extensión y asistencia técnica, así como el vaciamiento de sedes regionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

A nivel nacional, el INTA sufrió una merma presupuestaria que impactó directamente en su capacidad de acompañamiento a los productores rurales —a través de capacitaciones, investigación adaptada al territorio y redes de apoyo—. Esa retracción tuvo fuertes repercusiones en Caleta Olivia, con pérdida de asesoramiento técnico, falta de innovación local e incertidumbre creciente para los pequeños y medianos productores que buscan mantenerse activos en el sector.

Su agenda también incluyó un encuentro con organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, donde los referentes relataron cómo las decisiones del Gobierno nacional afectaron las prestaciones, subsidios y el acceso a servicios. Mencionaron además demoras en los pagos de pensiones, recortes en recursos para capacitación e inclusión laboral, y la falta de coordinación con los gobiernos provinciales para generar políticas públicas que garanticen el acceso a esos espacios.

A nivel nacional, muchas familias con integrantes con discapacidad denunciaron medidas de ajuste que implicaron la suspensión de programas de asistencia y recortes de beneficios, profundizando la desprotección frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

El próximo 26 de octubre, Santa Cruz volverá a elegir a sus representantes nacionales. En este contexto, Juan Carlos Molina, candidato a diputado nacional por Fuerza Santacruceña, plantea una agenda centrada en el trabajo, la producción y la defensa de los derechos de quienes más necesitan ser escuchados.