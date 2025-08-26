Juan Carlos Molina se reunió con referentes evangélicos e integrantes de la Comunidad Gitana

Los candidatos a Diputados Nacionales del Frente Fuerza Santacruceña, Juan Carlos Molina y Moira Lanesan Sancho, fueron recibidos esta tarde en Río Gallegos por Segundo Gamin, pastor de la Iglesia Bet-El, y por el referente de la comunidad gitana Jesús Giorgiovich, en el marco de una serie de reuniones con distintos sectores sociales que mantendrá durante los próximos días en la ciudad capital. También estuvo presente el Secretario de Legal y Técnica del Municipio Gonzalo Chute.

Molina hizo referencia a sus proyectos, a su candidatura y a su rol en la Fundación Valdocco. También recordó su paso por el SEDRONAR y su vínculo con el Papa Francisco.

Entre otros temas, durante la reunión se habló sobre la intención de reforzar el vínculo del sector político con la sociedad, de la importancia de luchar contra las drogas, del conflicto por la baja de la imputabilidad de los menores y de la criminalización de la juventud.



La contención de niños y adolescentes es un tema que afecta a todos los sectores y que resulta de gran interés para el pastor Gamín, que como líder evangélico lleva adelante distintos proyectos para los más jóvenes.



Por su parte, Moira Lanesan Sancho habló de la realidad social que atraviesa la Provincia, y de las iniciativas para reactivar la economía.

En tanto, Segundo Gamín y Jesús Giorgiovich se mostraron interesados por la trayectoria y las ideas del candidato, y aprovecharon la oportunidad para dialogar sobre las diferentes comunidades que representan.



Molina dijo que durante gobiernos anteriores hubo muchos aciertos y muchos errores, pero enfatizó en que la realidad actual es mucho más dura y resulta fundamental tomar medidas urgentes para mejorar la situación social.