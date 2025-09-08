Juan Carlos Molina respondió al gobernador Claudio Vidal a través de las redes sociales

El candidato a diputado por Santa Cruz, Juan Carlos Molina, utilizó sus redes sociales para responder a las declaraciones del gobernador Claudio Vidal, quien horas antes había interpretado los resultados de las elecciones en Buenos Aires como un mensaje al gobierno nacional.

En su cuenta de X (ex Twitter), Molina escribió:

“Gobernador, despegarse ahora no sirve de nada.

Hace un año y medio tus diputados y senadores le votaron todo a Milei en contra de Santa Cruz.

El pueblo sabe ponerle un freno a la crueldad y a todos sus cómplices.

#FuerzaSantacruceña

Nos vemos en las urnas ✌🏽”

El mensaje de Molina se suma a otras respuestas de dirigentes santacruceños que cuestionaron públicamente a Vidal, en un escenario político que comienza a tensarse de cara a las elecciones de octubre.