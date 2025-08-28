Juan Carlos Molina: “No salí de un repollo, me vengo rompiendo el lomo por los pibes abandonados de este país”

En el primer acto político de Fuerza Santacruceña, realizado anoche en el gimnasio del Club Boca de Río Gallegos, el candidato a diputado nacional Juan Carlos Molina, conocido popularmente como “el cura Molina”, encabezó la presentación de la lista que competirá en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Durante su intervención, hizo hincapié en la defensa de los sectores más golpeados por la crisis económica y respondió a las críticas sobre su candidatura.

“No salí de un repollo, me vengo rompiendo el lomo por los pibes abandonados de este país, por los que tienen hambre”, expresó Molina, quien reivindicó su trayectoria social y cuestionó las acusaciones sobre un supuesto “candidato a dedo”. “¿El dedo de quién? ¿El de Cristina? Ojalá, estoy muy orgulloso de la dos veces presidenta… Me hubiese encantado que fuese el dedo de Néstor, el que supo levantar el país”, afirmó.

El candidato peronista aseguró que no será un postulante “testimonial” y se comprometió a sostener su candidatura hasta el final de la campaña. “No me voy a bajar de esta pelea, no me bajo”, enfatizó.

En otro tramo de su discurso, Molina advirtió sobre la situación social y sanitaria de la provincia: “Nuestros pibes están pensando en suicidarse, los centros de salud mental están en pésimas condiciones, y la droga los está matando”. Según señaló, su compromiso en el Congreso será llevar la voz de los más pobres, en línea con la doctrina social de la Iglesia: “La opción preferencial por los pobres”.

También mencionó la situación de los trabajadores de YCRT y el sector petrolero: “¿Cómo me voy a olvidar de los pobres cuando los mineros de YCRT queden en la calle? ¿Cómo me voy a olvidar de los pobres si los petroleros en menos de un año no van a tener un peso?”.

El acto cerró con la arenga de Molina, que levantó a la militancia presente: “¡Viva Santa Cruz, viva Perón, carajo!”.