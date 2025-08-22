Juan Carlos Molina: “Lo único que puedo prometer es ser la voz de la gente en el Congreso”

El candidato a diputado nacional por Fuerza Santacruceña reconoció que su postulación no estaba en sus planes, pero aceptó el desafío convencido por la unidad y el compromiso con los sectores más vulnerables. Señaló la necesidad de recuperar la seriedad en el Congreso y de representar las verdaderas demandas de los santacruceños.

En diálogo con Voces y Apuntes, el candidato a diputado nacional por Fuerza Santacruceña, Juan Carlos Molina, aseguró que su decisión de presentarse en estas elecciones legislativas fue “inesperada”.

“No estaba en mis planes esta candidatura, trataron un montón en convencerme, y el punto de convencimiento fueron tres cosas: la unidad, ver el sufrimiento de un montón de gente, y la necesidad de comprometerse y estar. Entonces acá estamos. Todavía lo estoy procesando”, expresó.

Molina remarcó que, de ser electo, su compromiso será llevar al Congreso las demandas reales de la ciudadanía. “Lo único que puedo prometer es que voy a ser la voz de lo que la gente me diga y saldré a pelearlo desde ya”, afirmó, y cuestionó el rol de algunos legisladores: “Cuando vos tenés diputados que te votan la Ley Bases, que terminan jodiendo las rutas de Santa Cruz, tenés que mirar. Somos la provincia en la que es más costoso llenar el changuito del supermercado”.

El candidato criticó además la dinámica del Parlamento nacional. “Han convertido al Congreso en un circo. Se grita, se pelean, y es un show entre ellos mismos. Me parece que hay que volver a poner las cosas en su lugar”, sostuvo.

En cuanto a los temas que pretende defender, Molina mencionó su experiencia en el trabajo con jóvenes, educación, adicciones y escuelas técnicas, aunque reconoció que deberá profundizar en áreas clave para la provincia como energía, pesca y obra pública.

Finalmente, reafirmó cuál será su prioridad en caso de llegar a la Cámara Baja: “Si hay algo que tengo claro, es que los más pobres, los más vulnerables, los más necesitados van a tener protagonismo en lo que yo diga. Ellos han sido mi vida y lo siguen siendo”.