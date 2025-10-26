Juan Carlos Molina: “La participación de todos hace la diferencia”

El candidato a diputado nacional por Fuerza Santacruceña, Juan Carlos Molina, emitió su voto este domingo por la mañana en Cañadón Seco, su localidad de residencia, en el marco de las Elecciones Legislativas 2025.

Tras sufragar, Molina subrayó la importancia de la participación ciudadana y compartió sus sensaciones por vivir su primera experiencia como postulante. “Para mí es la primera vez que soy candidato y también la primera vez que voto en esta condición. Es un momento muy especial”, expresó.

El referente de Fuerza Santacruceña destacó que su voto estuvo cargado de sentido social y compromiso con distintos sectores de la comunidad: “Pensé en los jubilados, en las personas con discapacidad, en los chicos que atraviesan dificultades. Ese fue mi voto”, sostuvo.

Molina también resaltó el trabajo colectivo que llevó adelante su espacio político a lo largo de la campaña: “Ha sido un gran esfuerzo de todo el equipo. Recorremos la provincia escuchando a la gente, buscando el diálogo y evitando los ataques personales. La construcción se da desde el respeto y la cercanía”.

Finalmente, el candidato invitó a la ciudadanía a concurrir a las urnas: “Que todos salgan a votar. Es muy importante hacerlo hoy, en este contexto del país y de la provincia. La participación de cada persona hace la diferencia”, afirmó.