Juan Carlos Molina celebró el triunfo de Fuerza Patria: “Ganó la gente, perdió el modelo de crueldad y abandono”

Tras la victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas, el sacerdote y ahora diputado electo Juan Carlos Molina destacó que el resultado representa un mensaje claro de la ciudadanía. “No ganó la mentira ni las operaciones, ganó la gente”, expresó emocionado.

Luego de confirmarse el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas nacionales, el candidato Juan Carlos Molina celebró el resultado y lo interpretó como una señal de cambio profundo en Santa Cruz. La lista que encabezó obtuvo el 32,07% de los votos, con el 97,72% de las mesas escrutadas, logrando dos de las tres bancas en disputa para la Cámara de Diputados.

“No ganó la mentira. No ganaron las operaciones, no ganaron los tiros, las balas. Ganó la gente, ganaron los que están buscando trabajo, ganaron los discapacitados y eso es lo que más me emociona”, expresó Molina durante su discurso tras conocerse los resultados.

El sacerdote y dirigente señaló que el pueblo santacruceño “le puso fin a un modelo injusto para nuestra provincia y para nuestro país”, y remarcó que su lucha no fue contra otros candidatos, sino contra un sistema que calificó de “cruel y abandonador”.

“Yo no enfrenté a nadie, a lo único que me enfrenté fue al modelo de crueldad, de acoso, de abandono. Hicieron operaciones, se metieron con nosotros, con nuestras familias, y eso no está bien. Pero la urna habló, el pueblo de Santa Cruz habló y dijo ‘no queremos más esto’”, enfatizó.

Molina también se refirió al nuevo escenario político que se abre tras los comicios: “Sabemos que hay mucho por trabajar y que ahora comienza una nueva etapa donde vamos a cumplir lo que dijimos. Ahora empieza un camino nuevo de acá al 2027, y eso es importante”.

La jornada electoral estuvo marcada además por la implementación de la Boleta Única de Papel, utilizada por primera vez en la provincia. Con este resultado, Juan Carlos Molina y Moira Lanesan Sancho ingresarán al Congreso Nacional por Fuerza Patria, mientras que Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, ocupará la banca restante.