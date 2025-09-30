Juan Carlos Molina: “A los santacruceños les preocupa la falta de trabajo y ven que el gobernador está en otra”

De gira por la zona norte, el candidato a diputado nacional de Fuerza Santacruceña, se refirió a la coyuntura provincial y los temas que afectan a los vecinos. Hubo intensa agenda en Perito Moreno y Los Antiguos.



El sacerdote Juan Carlos Molina volvió a referirse a la situación que atraviesa la provincia de Santa Cruz. Desde hace más de un mes, Jua Carlos Molina recorre las localidades, en una escucha atenta de las problemáticas de cada sector.



En los últimos días, llevó adelante una intensa agenda en las localidades de Perito moreno y Los Antiguos, donde junto a los candidatos Moira Lanesan, Amadeo Figueroa, Pamela Pesoa, Mateo Brunetti y Alba Curaqueo, visitaron a clubes deportivos, organizaciones sociales, iglesias evangélicas, comerciantes y vecinos de distintos barrios.



En ambas comunidades se evidencia la ausencia de políticas públicas de parte de los gobiernos municipales de SER, y una realidad económica que tiene a los productores locales enfrentando la crisis en soledad.



“Lo que estamos viendo es la preocupación de los jóvenes que ven cómo sus viejos se están fundiendo y no tienen puertas para golpear. Que los adultos mayores con PAMI están abandonados a la buena de Dios, hablamos con los clubes deportivos que atienden a los papás que piden una mano para contener a los pibes y ellos mismos sin herramientas y por supuesto, como en todos lados, la droga al acecho”, analizó Molina.



El candidato a diputado nacional de Fuerza Santacruceña sostuvo luego que “esta elección es muy importante, y en la zona norte te diría que es fundamental porque acá cerquita echaron a YPF y dejaron a 5.000 despedidos directos y a 10.000 despedidos indirectos. A este ritmo, vamos rumbo a tener pueblos fantasmas porque la cosa no queda ahí, el comercio está desolado, los supermercados venden la mitad, los hoteles están vacíos y quienes trabajan ofreciendo servicios luchan por subsistir”.



Para el cura, “a los santacruceños hoy les preocupa la desocupación galopante que hay y ve que el gobierno está completamente en otra, que no hace nada para revertir esto, por el contrario, profundiza esta crisis. Está claro que el gobierno de Vidal está demasiado preocupado con sus negocios y en ver cómo los tapan, por eso ahora les entra la desesperación con los nuevos vocales en el Tribunal Superior que nos van a costar 4.200 millones de pesos. Ni hablemos de la pauta en publicidad que están poniendo para poder disimular todo esto.

¿Dónde está su preocupación y dónde está la plata? Es otra gran pregunta ¿dónde está la plata que dejó YPF? ¿dónde está?”, se preguntó finalmente.