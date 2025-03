José Avellaneda rompió el silencio tras la denuncia de estafa: “Estoy a disposición de la Justicia”

Avellaneda, acusado de vender la casa de su madre sin su consentimiento, negó las acusaciones y aseguró que todo fue realizado con conocimiento de la familia. “No actué de mala fe”, afirmó.

El escándalo que sacudió a Caleta Olivia sigue generando repercusiones. José Walter Avellaneda Flores, denunciado por su madre, María Isabel “Pocha” Flores, por presunta estafa y apropiación indebida de bienes, finalmente rompió el silencio en declaraciones exclusivas con Voces y Apuntes.

“Los hechos que se cuentan no son ciertos, no son reales, no son verdad“, afirmó Avellaneda, quien negó haber actuado con dolo. “Cuando la Justicia lo disponga, me presentaré como corresponde para aclarar toda esta situación”.

El caso salió a la luz tras la denuncia de su hermano, Daniel Avellaneda, quien al regresar de Europa para visitar a su madre en Navidad descubrió la presunta maniobra fraudulenta. Según la investigación, José Avellaneda habría hecho firmar a su madre un documento engañoso para transferirle la propiedad de su vivienda y venderla sin su consentimiento. Además, se lo acusa de haberse apropiado de su jubilación y dos vehículos.

Avellaneda lamentó la exposición pública del caso y aseguró que su madre nunca iba a perder su hogar. “Ella nunca se iba a ir de su casa, ni se va a ir, y va a estar ahí hasta el último día de su vida“, sostuvo.

En sus declaraciones, también cuestionó al abogado Daniel Aybar, quien representa legalmente a su madre y su hermano. “Lamento que hayas dicho cosas que no eran realidad. Te hiciste un picnic conmigo y te sirvió para mostrar tus dotes de abogado”, expresó, aunque evitó profundizar sobre el proceso judicial. “Voy a decir las cosas donde corresponde, en la Justicia”.

Visiblemente afectado, Avellaneda también envió un mensaje a su madre: “Ojalá que podamos volver a hablar, mamá“, dijo entre lágrimas.

Finalmente, aseguró estar dispuesto a afrontar el proceso judicial y se defendió de las acusaciones: “Yo no hice nada de lo que se está diciendo. No estafé a mi mamá ni nada por el estilo“. Agregó que, de ser necesario, se presentará con un abogado defensor o con un defensor público.

La causa por estafa está en manos del fiscal Alexis Quintana y del juez Gabriel Contreras, mientras que el aspecto civil será tratado por la jueza Rosa González. La pena por este tipo de delito podría alcanzar hasta seis años de prisión.

Mirá el video con las declaraciones completas de José Avellaneda: