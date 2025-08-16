Jornadas intersectoriales en Río Gallegos: el Estado Provincial acerca trámites, salud y asesoramiento a los vecinos

Desde este viernes y hasta el domingo, el Gobierno de Santa Cruz lleva adelante en el centro de la capital provincial una nueva edición de las Jornadas Intersectoriales, una propuesta que reúne a distintas áreas y organismos para acercar servicios y gestiones a la comunidad.

La secretaria de Estado de Igualdad e Integración, Jazmín Macchiavelli, explicó que se trata de la cuarta presentación del operativo, que ya estuvo en los barrios Belgrano, Madres a la Lucha y Los Lolos, y que ahora se desarrolla en la sede de Kirchner 1361, de 14 a 19 horas.

“El objetivo es llevar el gobierno al territorio, como nos pide nuestro gobernador Claudio Vidal. Somos un gobierno que viene del pueblo y trabaja para el pueblo, por eso nos instalamos en los barrios para dar respuesta directa a las necesidades”, afirmó.

El operativo incluye el tráiler de salud con vacunación, atención médica general y pediatría, control de niño sano y entrega de leche, además de la posibilidad de tramitar el certificado para la Asignación Universal por Hijo. También está presente el Registro Civil, donde se pueden realizar gestiones de DNI y otros trámites, contemplando casos especiales de personas que no pueden afrontar los costos.

Desde la Secretaría de Igualdad e Integración se brinda asesoramiento en temas vinculados a mujeres y diversidades, así como en gestiones con otras áreas del Estado. “Tomamos las demandas, iniciamos los trámites y luego nos contactamos con cada persona para dar seguimiento”, explicó Macchiavelli.

Salud

El operativo incluye el tráiler de salud, que este viernes se dedica exclusivamente a vacunación para niños, adultos y personas mayores, incluyendo dosis antigripales. “Se acerca toda la familia. Trabajamos articuladamente con otros ministerios para darle lo mejor a la comunidad”, explicó Verónica Ojeda, integrante del equipo de salud.

El sábado la atención estará a cargo del médico clínico, Ariel Varela, mientras que el domingo se sumará el servicio de pediatría con controles de niño sano y entrega de leche. También se podrá tramitar el certificado para la Asignación Universal por Hijo.

Ojeda aclaró que no es necesario presentar la libreta sanitaria para recibir la vacuna. “Preferimos que los niños la tengan para verificar esquemas incompletos, pero no hay inconveniente: con el número de DNI podemos acceder al registro digital de dosis aplicadas”, precisó.

Además, está presente el Registro Civil con trámites de DNI y otros documentos, contemplando casos especiales de personas que no pueden afrontar los costos. Desde la Secretaría de Igualdad e Integración se brinda asesoramiento en temas vinculados a mujeres y diversidades, y se canalizan gestiones con otras áreas.

La propuesta cuenta con la participación de ministerios, entes provinciales, organizaciones barriales, sindicatos, movimientos sociales y vecinos. También se ofrece un rincón lúdico infantil y se comparten tortas fritas y chocolate caliente con el público.

Las jornadas se desarrollan este viernes, sábado y domingo de 14 a 19 horas, y luego se replicarán en otros barrios de Río Gallegos, como Bicentenario, San Benito y 22 de Septiembre.