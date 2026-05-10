Jornadas Integrales en el Club Estrella Norte

La Municipalidad de Caleta Olivia, junto al Gobierno de Santa Cruz llevó adelante el comienzo de la primera jornada provincial de prevención para clubes deportivos en instalaciones del club Estrella Norte, en un trabajo articulado junto al Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, con el objetivo de acercar servicios esenciales a los barrios y fortalecer el rol social de las instituciones deportivas.

Durante la jornada, vecinos y vecinas pudieron acceder a distintos servicios destinados a la comunidad, entre ellos actualización de DNI, asesoramiento y gestión de actas de nacimiento, programas deportivos, vacunación y acciones de prevención y promoción de la salud.

En este marco, personal del Ministerio de Salud y Ambiente realizó la aplicación de vacunas del calendario oficial, mientras que desde la Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Registrales se brindó acompañamiento y actualización de documentación.

El secretario de Estado de Deportes de Santa Cruz, Gabriel Murúa, destacó el trabajo articulado que se viene desarrollando junto al Municipio y la Liga Norte de Fútbol: “Es una actividad articulada con el Municipio, con la Liga Norte de Fútbol y con los clubes. Comenzamos hoy y la idea es seguir trabajando de manera conjunta”.

Asimismo, remarcó que esta iniciativa continuará recorriendo distintas instituciones deportivas de la región para acompañar a las familias y a los deportistas de cada club. “Las próximas sedes serán los distintos clubes que integran la Liga Norte y también queremos extender esta propuesta a las localidades que forman parte de la liga”, señaló.

Por último, Murúa valoró el acompañamiento de la gestión municipal y el compromiso del intendente Pablo Carrizo para avanzar en este tipo de propuestas comunitarias: “Desde la Secretaría de Deportes venimos trabajando de manera conjunta con David Jones y el intendente Pablo Carrizo nos abrió las puertas para continuar fortaleciendo este trabajo articulado”.