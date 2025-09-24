Jornadas de Salud Integral: el HZCO abordará la prevención cardiovascular en adultos mayores

La Dra. Valeria Hadad, médica cardióloga del Hospital Zonal de Caleta Olivia, anunció la realización de dos jornadas dedicadas a la salud integral del adulto mayor, los días 25 y 26 de septiembre en el auditorio del nosocomio.

En el marco de la Semana del Corazón, instaurada por la OMS cada 29 de septiembre para concientizar sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares, el Hospital Zonal de Caleta Olivia adelantará sus actividades. “Este año vamos a realizar nuestras actividades una semana antes por cuestiones logísticas y vamos a enfocarnos en el adulto mayor y la enfermedad cardiovascular: cómo prevenir y cómo tratar”, explicó la Dra. Hadad en diálogo con Voces y Apuntes.

La especialista detalló que participarán cuatro servicios del hospital: salud mental, kinesiología, nutrición y cardiología, ofreciendo charlas abiertas a la comunidad los días jueves 25 y viernes 26. “Es muy lindo para aprovechar, porque toda persona interesada puede interactuar, preguntar y sacarse las dudas sobre estos temas. La fragilidad se puede prevenir y, si ya existe, en muchos casos se puede revertir”, señaló.

Hadad también remarcó que la edad de una persona no depende únicamente de la edad cronológica, sino de la edad biológica: “No es lo mismo una persona de 70 años que sale a caminar todos los días, que está activa y con vida social, que otra que está aislada o sin actividad. Ambos tienen la misma edad, pero una reserva fisiológica diferente, por lo que ante situaciones de estrés van a responder de manera distinta”.