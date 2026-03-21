Jornada intersectorial: Provincia y organizaciones pusieron en valor el predio del Hospital de Río Gallegos

La actividad se desarrolló siguiendo los lineamientos del gobernador Claudio Vidal, orientados a fortalecer el trabajo conjunto y la presencia del Estado en territorio, con acciones concretas pensadas para mejorar los espacios públicos.

En el marco de una jornada intersectorial impulsada por el Gobierno de Santa Cruz, este sábado se llevó adelante un operativo de saneamiento y puesta en valor en el predio del Hospital Regional de Río Gallegos, con la participación de distintas áreas provinciales y organizaciones civiles.

Acción comunitaria y mejora del entorno

Durante la jornada, funcionarios, equipos técnicos y trabajadores de distintas carteras realizaron tareas de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del predio, con el objetivo de optimizar el entorno de una institución de alta concurrencia como el hospital.

El operativo también buscó promover la participación comunitaria y generar un espacio de trabajo articulado entre el Estado y la sociedad civil.

Compromiso con la salud pública

En el lugar se encontraba Sebastián Georgion, a cargo del ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración quien participó activamente de la actividad y destacó la importancia de este tipo de acciones en espacios clave para la comunidad.

“Colaborar con el hospital también es valorar una institución por donde pasa mucha gente todos los días”, expresó, y agregó que estas iniciativas forman parte de una mirada integral sobre la salud pública.

Articulación y fortalecimiento de equipos

Desde el Gobierno provincial remarcaron que este tipo de jornadas permiten no solo intervenir en el territorio, sino también fortalecer el trabajo interno entre las distintas áreas del Estado.

En ese sentido, se destacó que la interacción directa entre equipos favorece una gestión más coordinada, eficiente y cercana a las necesidades de los vecinos.

La solidaridad como eje de gestión

Finalmente, Georgion puso en valor el concepto de solidaridad aplicado a la función pública, entendiendo estas acciones como parte de una política que busca mejorar la calidad de vida de la comunidad.

“Ponerse en el lugar del otro y ver cómo podemos ayudar es parte de construir un Estado más presente y cercano”, concluyó.