Jornada Intersectorial: “Estamos en la calle, trabajando con la gente y siendo parte”

En el marco de un trabajo conjunto y siguiendo la premisa del gobernador Claudio Vidal de fortalecer el trabajo en territorio, el Gobierno Provincial llevó adelante un operativo de limpieza en el Hospital Regional de Río Gallegos.

El Gobierno de Santa Cruz desplegó este sábado de una acción de limpieza ambiental en las inmediaciones del Hospital Regional de Río Gallegos, donde ministros, secretarios de Estado y equipos técnicos trabajaron junto a vecinos para poner en valor los espacios públicos.

Intervención en espacios clave

Las tareas se concentraron en el estacionamiento y la periferia del anexo hospitalario, en una intervención pensada para optimizar el uso de los espacios públicos y mejorar el entorno de una institución de alta demanda.

La jornada formó parte de una estrategia de gestión que prioriza la presencia directa del Estado en el territorio, integrando a distintas carteras provinciales en tareas operativas de limpieza, mantenimiento y ordenamiento.

Cercanía con la comunidad

Jazmín Macchiavelli, secretaria de Estado de Igualdad e Integración, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración destacó el valor de este tipo de iniciativas como parte de una política de cercanía.

“Estamos acá en la calle, trabajando con la gente y siendo parte, como nos ha enseñado siempre el gobierno”, expresó, y agregó que la intervención en las dos manzanas que rodean el hospital resulta fundamental para “mejorar Santa Cruz en la línea de todas las actividades que se vienen haciendo para la salud”.

El valor del trabajo territorial

El operativo contó con la participación del ministro de Desarrollo Social, Sebastián Georgion, y de la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, junto a equipos de diferentes áreas que colaboraron en el despeje de residuos y la puesta en valor de los espacios verdes.

En ese sentido, Macchiavelli subrayó la importancia de que los funcionarios mantengan contacto directo con la realidad cotidiana.

“Para nosotros es un ejercicio estar no solo en los espacios de gestión, oficinas o lugares de atención, sino venir acá a la calle y a los barrios”, afirmó.

Responsabilidad compartida

La jornada incluyó la disposición de contenedores y un esquema logístico específico para el retiro de residuos, con el objetivo de sostener este tipo de acciones de manera sistemática.

Además, se tuvo en cuenta el factor climático propio de Río Gallegos, promoviendo la participación de la comunidad en el cuidado de los espacios públicos.

“Esto se construye con un trabajo de todos. Obviamente con nosotros, con una gran responsabilidad como gobierno, pero también con la de cada uno de los vecinos”, concluyó la funcionaria.