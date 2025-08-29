Jornada intergeneracional en la Residencia para Adultos Mayores “Dr. Braulio Zumalacarregui”

La subsecretaría de Políticas para Adultos Mayores, desde la Residencia para Adultos Mayores “Dr. Braulio Zumalacarregui” de Río Gallegos, llevó adelante la jornada “Pequeños, Grandes Momentos”, una propuesta que reunió a residentes y alumnos del Jardín de Infantes N° 1, en el marco del proyecto “Ecoguardianes”.

La actividad tuvo lugar este jueves en ambos turnos y contempló instancias de educación física, juegos recreativos, presentaciones artísticas y una obra de títeres titulada “Cuidemos el planeta tierra”, orientada a la promoción de la conciencia ambiental. Asimismo, se realizaron espacios de encuentro a través del arte y momentos compartidos como la merienda, favoreciendo la integración entre los participantes.

La jornada contó con el acompañamiento de la subsecretaria de Políticas para Adultos Mayores, Carla Beroiz; y la directora de Dispositivos, María Alejandrina Pérez. En este contexto, la directora de Dispositivos subrayó la importancia de la iniciativa al señalar que constituye “un puente entre dos generaciones, que fortalece la empatía en los más pequeños y genera un impacto positivo en el bienestar terapéutico de los adultos mayores que residen en el dispositivo”.

De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración reafirma su compromiso con la promoción de actividades que contribuyan al fortalecimiento del lazo comunitario, el respeto intergeneracional y la construcción de espacios de inclusión social.