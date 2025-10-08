Jornada de trabajo sobre protocolos de actuación en seguridad para la protección de niñas, niños y adolescentes

Este martes se llevó adelante una jornada de formación en Protocolos de Actuación en Seguridad para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, impulsada por la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración.

La actividad se desarrolló en la Sala de Situación de dicho Ministerio, y se realizó mediante videoconferencia con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, con el objetivo de brindar herramientas y fortalecer los conocimientos en torno a los protocolos de actuación en materia de seguridad y protección integral de derechos.

La capacitación estuvo a cargo del equipo especializado en materia penal del Dispositivo para Adolescentes Infractores a la Ley Penal, bajo la dirección del director Provincial Daniel Robles.

Durante el encuentro, se hizo hincapié en la importancia de garantizar intervenciones con enfoque de derechos, promoviendo acciones respetuosas de la normativa legal vigente y orientadas al cumplimiento pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito provincial.