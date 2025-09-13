Jornada de salud y bienestar en el CIC Centenario

Durante la jornada de este sábado 13 de septiembre se concretó un nuevo encuentro destinado a la salud integral en el Centro Integrador Comunitario Centenario. Se ofrecieron múltiples servicios de atención a la comunidad.

“Durante la actividad contamos con la presencia del Dr. Gastón Díaz, médico generalista y ecografista, y de la jefa del área de Odontología, quien realizó controles dentales a vecinos y vecinas. Además, la Subsecretaría de Salud Mental y Bienestar Comunitario acompañó con la difusión de material informativo en el marco del mes de la Prevención del Suicidio”, detalló la coordinadora del CIC Mariela Namor.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social se continúa trabajando en propuestas que buscan mejorar el bienestar de cada ciudadano. En este sentido, Namor agradeció a los profesionales que participaron:

“Es la primera vez que contamos en nuestra institución con un médico que realiza ecografías, por eso estamos muy felices de poder brindar este servicio a la comunidad”, destacó Namor.

Estas jornadas de salud se replicarán en todos los CIC municipales durante la mayoría de los sábados de cada mes, articulando esfuerzos con el Hospital Modular y el Hospital Zonal.

La convocatoria fue positiva y se continuará difundiendo a través de las redes sociales para que los vecinos puedan acceder a turnos programados y a los diferentes servicios.