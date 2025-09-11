Jornada de Salud para adultos mayores: consejos para cuidar el corazón en Caleta Olivia

Este viernes 12 de septiembre a las 16:00 horas se desarrollará una Jornada de Salud en el Centro de Jubilados “Alegría de Vivir”, organizada en el marco del programa Mayores Desafíos, Adultos Mayores – Caleta Olivia.

La actividad estará a cargo de la Dra. Valeria Hadad, especialista en Cardiología del Hospital Zonal Caleta Olivia, quien brindará consejos saludables del corazón para personas mayores, con el objetivo de promover hábitos de prevención y cuidado en la comunidad.

En la previa del encuentro, el programa Centralizate de Frecuencia Patagonia 99.3 dialogó vía telefónica con Carlos Chiquelli, quien compartió detalles de esta propuesta y resaltó la importancia de acercar información accesible y práctica a los adultos mayores.

Desde la organización agradecieron el acompañamiento del Hospital Zonal Caleta Olivia y de la Sociedad Argentina de Cardiología – filial Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia por su apoyo en esta importante iniciativa de prevención y concientización.