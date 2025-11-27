Jornada de Orientación Educativa: abriendo puertas al futuro de los jóvenes

La Escuela Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) N°21 de Caleta Olivia llevó adelante una jornada de oferta educativa destinada a dar a conocer la propuesta académica de nivel superior disponible en la localidad. El objetivo central del encuentro fue motivar a los jóvenes a continuar sus estudios, brindándoles información clara y accesible sobre las diversas alternativas formativas que podrán seguir al finalizar el tercer año.

Durante la apertura de esta instancia, la rectora de la institución, María Noel Vega, destacó y agradeció la presencia de todas las instituciones educativas que participaron, valorando el tiempo y el compromiso que dedicaron para acercar sus propuestas.

Asimismo, remarcó que la jornada estaba pensada especialmente para los estudiantes, para que pudieran informarse, despejar dudas, conocer modalidades de cursado y acceder a herramientas que les permitan proyectar su futuro educativo.

Entre las instituciones presentes se contó con la participación de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), la Universidad Pascal, Universidad Católica de Salta (UCASAL), Instituto Superior de Enseñanza Ténica (InSET), Centro Educativa de Formación y Actualización Profesional (CEFyAP) y el Centro de Enseñanza Aprender de Pico Truncado; además, acompañaron la actividad el Colegio Urquiza y la supervisora del área.

En este marco, Vega señaló que cada institución presentó su oferta académica y explicó la modalidad de cursado, permitiendo a los estudiantes conocer en detalle las posibilidades de estudio disponibles. “Los jóvenes pudieron recorrer los stands, realizar consultas y recibir folletería e información directa de los referentes educativos”, amplió.

Por último, la rectora alentó a los alumnos a despejar todas sus dudas y a informarse sobre cada propuesta, motivándolos a aprovechar la oportunidad para educarse y consultar cualquier inquietud que tuvieran. Y destacó la importancia de que los 55 egresados de este año elijan la opción que mejor se adapte a sus intereses y proyectos de vida.