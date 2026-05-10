Jornada de formación impulsada por la Escuela Municipal de Patín Daniela González

La Escuela Daniela González recibe al técnico Aníbal Frare, de la Federación de Santafesina de la disciplina, quien trabaja con los alumnos en técnicas de saltos, trompos y coreografías de competencia. Esta jornada forma parte de la preparación de los chicos que participarán en los próximos torneos nacionales y regionales, incluyendo las copas Roberto Rodríguez y González Molina.

Los entrenamientos se realizan hoy en el Complejo Deportivo Municipal de Caleta Olivia, donde los chicos perfeccionan sus habilidades y aprenden nuevas coreografías, combinando diversión y disciplina en un ambiente deportivo. La actividad estuvo destinada a los alumnos de la escuela, quienes reciben la orientación profesional de Aníbal Frare para avanzar en sus competencias.

El Municipio, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, acompaña la actividad y brinda el espacio necesario para que los chicos puedan desarrollar sus entrenamientos en condiciones óptimas, fortaleciendo el deporte local y el aprendizaje en categorías de competencia.

«Estamos muy contentos de poder trabajar con los chicos y seguir fomentando el patín artístico en Caleta Olivia. Estas jornadas permiten mejorar técnicas y preparar a los atletas para los próximos torneos de manera profesional», destacó el profesor.