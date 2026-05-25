Jornada de ciclismo y presentación de mejoras de las instalaciones del velódromo municipal

Este domingo 24 de mayo, el Pedal Club “20 de Noviembre” presentó las renovaciones realizadas en el velódromo municipal “Gabriel «Bucho» Deramond”, en el marco de una amplia jornada de ciclismo acompañada por la Municipalidad de Caleta Olivia.

Con una propuesta abierta a toda la comunidad que reunió a familias, deportistas y aficionados, se dieron a conocer los trabajos realizados durante las últimas semanas, entre ellos la colocación de nueva cartelería en el sector del podio y la construcción de una rampa de acceso en el ingreso al predio, con el objetivo de continuar mejorando la infraestructura deportiva y la accesibilidad del espacio.

En este contexto, el secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones, destacó el trabajo articulado entre el Municipio y la institución deportiva, al tiempo que agradeció el compromiso permanente de la comisión directiva para seguir fortaleciendo el ciclismo local.

“Es un paso importante poder tener la cartelería en el podio, poder seguir haciendo eventos, son varios los eventos que vinimos realizando como parte de la agenda deportiva y ver a las familias, los niños que siguen participando y se siguen sumando, habla de que tenemos un semillero importante”, expresó.

Asimismo, señaló que además de las tareas de mantenimiento y la construcción de la rampa de ingreso, el Municipio concretó un convenio con el Pedal Club para ampliar el uso del predio a la comunidad. “No solamente el ciclismo viene al lugar, sino también vienen familias a caminar, a correr, entonces la idea es tener un cronograma de actividades y de horarios que puedan utilizar”, indicó.

Finalmente, Jones remarcó la decisión de la gestión municipal de continuar acompañando a las instituciones deportivas de la ciudad mediante obras y acciones conjuntas. “Agradecemos la gestión de nuestro intendente, Pablo Carrizo, que acompaña todas estas actividades y estas obras”, puntualizo.