Jornada “Corazones Rosas” en el CIC Belén: Comunidad, concientización y compromiso fueron las claves

En el marco del “Octubre Rosa”, mes dedicado a la concientización sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama, este domingo se llevó adelante la jornada “Corazones Rosas” en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Belén, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración.

La actividad se desarrolló de 15:00 a 17:00, con la participación de distintas organizaciones e instituciones comprometidas con la promoción de la salud y el acompañamiento comunitario.

Durante la jornada, el Grupo Buen Día Vida brindó una charla informativa y participó de la campaña solidaria “Mechones de Amor”, destinada a la confección de pelucas oncológicas. Asimismo, se llevó a cabo una actividad recreativa a cargo de “Las Muñecas de Giulli”, que propuso un espacio recreativo y saludable a través de la danza y el ejercicio. En paralelo, se ofrecieron cortes de pelo gratuitos, gracias a la colaboración de la peluquera del CIC Belén.

La jornada contó con la presencia de la subsecretaria de Abordaje Territorial, Romina Contreras, quien destacó la importancia de generar estos espacios comunitarios de reflexión y cuidado: “Estas jornadas concientizan sobre la salud y fortalecen la participación y el compromiso de la comunidad. Quiero agradecer el apoyo de la ministra Luisa Cárdenas y de la secretaria de Estado Cecilia Cortés, quienes acompañan de manera permanente estas iniciativas que generan cercanía con las vecinas y vecinos”.

Por su parte, la directora del CIC Belén, Andrea Vera, agradeció a las asociaciones participantes por su aporte a la concientización y resaltó el trabajo del personal del centro: “El compromiso del equipo y de las organizaciones hace posible que podamos acercar información, acompañamiento y actividades que fortalecen los lazos comunitarios”.