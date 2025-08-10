Jorge Ávila cerró el fin de semana con un destacado quinto puesto en el Turismo Carretera Austral

En una nueva fecha del Turismo Carretera Austral, el piloto del Chevrolet 400, Jorge Ávila, cumplió una sólida actuación y finalizó en la quinta posición, cerrando un fin de semana positivo dentro de la competitiva categoría.

Desde el inicio de las tandas, Ávila mostró un andar firme, logrando buenos registros que lo mantuvieron entre los protagonistas. En la final, supo administrar el ritmo de carrera y evitar incidentes, asegurando un lugar entre los cinco mejores de la jornada.

El resultado representa un impulso importante para el piloto y su equipo, que continúan trabajando en el desarrollo del Chevrolet 400 con el objetivo de pelear por puestos de podio en las próximas competencias.

“Fue una carrera muy exigente, pero nos vamos conformes con el rendimiento. Seguiremos trabajando para mejorar y dar pelea adelante”, expresó Ávila al finalizar la carrera.

La próxima fecha del Turismo Carretera Austral se presenta como una nueva oportunidad para que el piloto siga escalando posiciones en el campeonato, en una temporada que promete definiciones apasionantes.