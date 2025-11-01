Jones: “Esta iniciativa marca el inicio de una nueva etapa de capacitaciones en Caleta Olivia”

En el marco de la apertura del 3° Congreso Provincial de Educación Física y Deporte, que se desarrolla en Caleta Olivia bajo el lema “De la Alfabetización Motriz al Rendimiento Motor”, el secretario de Cultura y Deportes del municipio, David Jones, destacó la importancia de que la ciudad sea sede por primera vez de este encuentro provincial que reúne a más de 400 participantes entre docentes, entrenadores, estudiantes y público en general.

Durante su discurso, Jones agradeció la presencia de las autoridades provinciales y locales, entre ellas la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, y el secretario de Estado de Deporte y Recreación, Ezequiel Artieda, y expresó su satisfacción por la magnitud del evento. “Para nosotros es una enorme alegría recibir este congreso; es un camino que recién empieza, pero que marca un antes y un después para Caleta Olivia en materia deportiva y educativa”, afirmó el funcionario.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre el gobierno provincial y el Municipio de Caleta Olivia, señalando que esta articulación “permite que hoy estemos todos acá, compartiendo conocimientos, experiencias y fortaleciendo nuestra formación profesional”.

Jones subrayó además la relevancia de generar espacios de encuentro y capacitación en toda la provincia. “Este es el tercer Congreso para Santa Cruz, pero el primero para Caleta Olivia. Es un paso muy importante que nos motiva a seguir trabajando para que lleguen más congresos, más propuestas y más instancias de formación”, destacó.

Finalmente, agradeció al equipo de la Secretaría de Cultura y Deportes local y al intendente Pablo Carrizo por el acompañamiento y compromiso con el desarrollo del evento, y resaltó el entusiasmo de los profesionales y estudiantes presentes. “Ver a tantos profesores y deportistas reunidos en nuestra ciudad es una muestra de que el deporte, la educación y la recreación son herramientas poderosas para construir comunidad. Que disfruten de estas jornadas y que sea el inicio de muchos encuentros más”, concluyó