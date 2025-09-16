Javier Milei presentó el Presupuesto Nacional 2026 en cadena nacional y reafirmó que el equilibrio fiscal “no se negocia”

El presidente Javier Milei anunció este lunes por la noche, en cadena nacional, el envío al Congreso del proyecto de Presupuesto Nacional 2026. En su mensaje, el mandatario subrayó que la propuesta mantiene la meta de equilibrio fiscal y lo definió como la “piedra angular” de su plan de gobierno.

“Hoy el futuro de la Argentina depende de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si lo logramos, tendremos un crecimiento inimaginable; si fallamos, volveremos a la inflación descontrolada”, afirmó Milei.

El jefe de Estado destacó que el proyecto contempla un gasto primario con superávit o, en el peor de los casos, en equilibrio, y aseguró que se trata del nivel más bajo en relación al PBI de los últimos 30 años. En esa línea, remarcó que por primera vez desde la década del ’90 el gasto nacional estará por debajo del gasto provincial.

Entre las asignaciones presupuestarias, Milei informó que se destinarán 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales. Además, habrá aumentos en jubilaciones (5%), salud (17%), educación (8%) y pensiones por discapacidad (5%), todas por encima de la inflación proyectada para 2026.

El presidente resaltó también la inclusión, por primera vez, de un régimen de extinción de obligaciones recíprocas con las provincias y la creación de un esquema simplificado de declaración jurada de Ganancias, con el objetivo de “restablecer la presunción de inocencia fiscal”.

Milei defendió su programa económico asegurando que “lo peor ya pasó” y que los resultados, como la baja de la inflación y la pobreza, “son los cimientos de un edificio que recién empieza a construirse”. En ese sentido, proyectó que si el equilibrio fiscal se sostiene en el tiempo, Argentina podría crecer un 5% anual y alcanzar niveles de desarrollo comparables a los países más ricos en un plazo de 20 a 30 años.

Finalmente, el mandatario convocó a gobernadores, diputados y senadores a acompañar las reformas y pidió no retroceder en el sendero trazado: “No aflojemos, hagamos que todo este esfuerzo valga la pena. Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen”.