Javier Milei: “En el plano político sufrimos un revés electoral y hay que aceptarlo”

El armador de la campaña de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, subió al escenario y se hizo eco del resultado adverso cosechado por el oficialismo. Escrutado más del 85 % de las mesas, Fuerza Patria obtiene el 46,93 % de los votos, mientras que La Libertad Avanza (LLA) se ubica segundo, con 33,85 %.

“Por supuesto que tenemos autocrítica, y la vamos a llevar a cabo. Hay realidades diferentes en las ocho secciones electorales y estamos dispuestos a revisar errores. Si bien el resultado no es el que esperábamos, sí sabemos que nos enfrentábamos en el bastión del kirchnerismo a un aparato muy fuerte”, mencionó Pareja. Luego completó: “No se puede minimizar el resultado, y no lo pensamos hacer”.

“Tenemos un piso electoral que ha crecido desde las paso de 2023. Arranca una segunda etapa que tiene que ver con el 26 de octubre. Le pedidos a la sociedad que estudie el comportamiento de este domingo. Muchos no se han acercado a votar”, aseguró, atribuyendo parte de la responsabilidad por la derrota a quienes apoyan a LLA pero no fueron a votar.