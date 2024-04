Javier Milei apuntó contra el periodista Jorge Lanata: “Críticas sí, mentiras no”

El presidente Javier Milei apuntó contra el periodista Jorge Lanata en su cuenta de X/Twitter y lo llamó de “larretista”, en el medio del conflicto de Medio Oriente entre Irán e Israel.

“Me parece bien que Milei esté o no preocupado por el tema de Israel. En todo caso, es un problema de política exterior de su gobierno y de preocupación de él. Lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o sea belga, no me importa, o sea, de donde sea, esté en una reunión de gabinete en Argentina” , dijo el periodista en su programa “Lanata sin filtro”, de radio Mitre.

Ante esto, el presidente publicó: “Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?”, posteó el mandatario en la red social X

Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión.

Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo ala reunión formal del CC.

Críticas sí. Mentiras no.

¿Decir la verdad requiere sobre? https://t.co/F7gSw01Pmp — Javier Milei (@JMilei) April 15, 2024

Lanata recuperó el posteo del mandatario al aire en sy programa y dijo que va a “analizar esto” con sus abogados, “pero si llegamos a esa conclusión, yo le voy a iniciar una demanda al Presidente por calumnias e injurias”.

“A ver si así por lo menos aprende a no insultar con libertad. Porque me parece que él no puede decir que uno recibe sobres a menos que tenga la prueba. Sea el presidente de las Naciones Unidas o el presidente de la Argentina. Entonces nos encontraremos en Tribunales con el Presidente y veremos si él lo puede sostener” , remarcó el periodista.

Milei volvió a usar sus redes sociales para contestarle al periodista y dijo: “Es interesante lo que sucede cada vez que uno muestra a un periodista mintiendo. De modo cobarde se refugian en Grupos y algunos hasta amenazan con ir a la justicia, pero admitir que mintieron de modo liso y llano nunca. Aman marcar el error ajeno pero jamás admiten el propio”.