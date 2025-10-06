Javier Casas volvió a brillar en la Monomarca R12 y se llevó la final 🏁

Este fin de semana, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, se corrió la 9ª fecha del Automovilismo Chubutense – Gran Premio Iveco Fiorasi, y el piloto caletense Javier Casas fue gran protagonista al quedarse con la final de la Monomarca R12.

Tras largar desde la séptima posición, Javier Casas protagonizó una remontada impresionante, ejecutando maniobras dignas de un excampeón de la categoría. Con temple, precisión y un ritmo constante, fue avanzando posiciones hasta quedarse con el primer puesto, en una actuación que levantó al público y dejó en claro su jerarquía dentro de la Monomarca R12.

Con este resultado, el caletense vuelve a prenderse en los primeros puestos del campeonato y deja en claro que sigue más vigente que nunca.

Fotografía Gentileza: Galar Prensa